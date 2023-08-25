"Люди гибли за Россию": на кладбище ЧВК "Вагнер" сносят могилы наемников (фото)

По данным журналистов, аллея, где были похоронены вагнеровцы, станет ровной территорией. Ее зальют в бетон, а на месте каждой могилы якобы появится черная пирамида.

На кладбище ЧВК "Вагнер" в селе Николаевка Самарской области сносят могилы наемников. Об этом сообщает местное издание "62.ru".

По данным источника, кресты и венки собрали в одном месте, а сами могилы сровняли с землей.

Журналисты заявляют, что аллею, где были похоронены наемники ЧВК "Вагнер", сровняют с землей — ее зальют в бетон, а на месте каждой могилы якобы появится черная пирамида.

Черные пирамиды вместо могил "вагнеровцев"

Кладбище наемников ЧВК "Вагнер" появилось в Самарской области несколько месяцев назад. В апреле основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин открыл на кладбище памятную стелу. Ее, судя по фото и видеокадрам сносить не стали.

Памятная стела ЧВК "Вагнер"

"Это кощунство. Люди гибли за Россию. Кладбище ровняют с землёй — все венки забрали. Здесь были могилы, а теперь щебень", — заявляет сторонник ЧВК "Вагнер" с места событий.

Официальных комментариев от властей Самарской области о сносе могил наемников пока нет.

Напомним, по предварительной оценке Пентагона, руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин погиб в результате крушения самолета в Тверской области РФ. Вместе с тем американский генерал Патрик Райдер заявил, что не будет оглашать подробности сбора информации о происшествии.

Бывший сотрудник ФСБ Игорь Гиркин прокомментировал гибель Пригожина. По его словам, вероятность причастности Владимира Путина к крушению самолета мизерная — это могла быть "зачистка ключевых свидетелей".