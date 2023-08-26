Самолет КНДР впервые за три года прибыл в Россию: СМИ выяснили причину

Во Владивостоке приземлился северокорейский самолет, который, по данным журналистов, был пустым.

В пятницу, 25 августа, в дальневосточный российский город Владивосток прибыл самолет из Северной Кореи. Об этом пишет южнокорейское издание Yonhap.

Сообщается, что это был первый рейс северокорейской национальной авиакомпании Air Koryo в РФ за последние три года. Причинной столь длительного перерыва стала пандемия Covid-19.

По данным журналистов, самолет, приземлившийся в РФ, был пустым. Сотрудники аэропорта отказались комментировать рейс, но один человек сказал, что Северная Корея, предположительно, вернула домой своих граждан, которые остались в РФ из-за закрытия границы.

Как отмечают авторы публикации, Северная Корея приостановила полеты Ту-240 авиакомпании Air Koryo с февраля 2020 года из-за проблем общественного здравоохранения из-за пандемии Covid-19. Этот рейс был единственным воздушным сообщением, соединяющим РФ и КНДР.

На этой неделе Пхеньян также возобновил прямые коммерческие рейсы с Китаем.

Напомним, 24 августа министр обороны КНДР Кан Сон Нам заявил, что Северная Корея будет "укреплять" дружбу с Российской Федерацией, поскольку та якобы ведет "войну справедливости" против Украины.

Ранее, 18 августа, мы сообщали, что в США идут дискуссии касательно того, могла ли первая межконтинентальная баллистическая ракета Северной Кореи, использующая твердое ракетное топливо, Hwasong-18 быть создана при содействии России.

Еще мы писали о том, что по данным OSINT-исследователей из проекта Ukraine Weapons Tracker от 9 августа, на вооружении российских военных в Украине замечены 122-мм реактивные снаряды северокорейского производства.