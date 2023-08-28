"За решеткой навсегда": в Британии пожизненный срок будет обязательным для "ужасных" убийц

По словам премьер-министра Риши Сунака, таким образом, убийцы, совершившие страшные преступления, никогда не смогут выйти на свободу. Впервые подобные приговоры будут по умолчанию выносить за любые убийства на сексуальной почве.

Британское правительство заявило в 26 августа, что судьи будут обязаны налагать обязательные "пожизненные сроки" без права досрочного освобождения в отношении "самых ужасных" убийц, сообщает Reuters.

Власти Великобритании считают, что это изменение защитит общественность от наиболее опасных правонарушителей. От судей будут ожидать, что они будут вносить приговор о пожизненном заключении в отношении всех "наихудших" преступлений, а не только в исключительных обстоятельствах.

"Постановка руководящих принципов вынесения приговоров на юридическую основу также придаст судьям большую уверенность в вынесении постановлений без риска оспаривания в апелляционных судах. Впервые этот приказ станет приговором по умолчанию за любые убийства на сексуальной почве", — говорится в сообщении.

"Введя обязательные пожизненные наказания для отвратительных преступников, совершивших самые ужасные виды убийств, мы обеспечим, чтобы они никогда не остались на свободе", — заявил премьер-министр Риши Сунак.

С 1980-х годов министр внутренних дел Великобритании мог решать, как долго заключенному, приговоренному к пожизненному заключению, придется оставаться взаперти, прежде чем его будут рассматривать для условно-досрочного освобождения.

Напомним, 10 июня сообщалось, что самый "результативный" террорист США Тед Качинский умер в тюрьме. Унабомбер был арестован в 1996 году после почти 20-летней серии взрывов и отбывал пожизненное заключение в тюрьме штата Колорадо.

Ранее, в 2021 году в тюрьме Салливан в Фолсбурге, штат Нью-Йорк, скончался Рональд ДеФео убивший всю свою семью. Рональд убил всю свою семью, сказав, что ему это приказали сделать "голоса".