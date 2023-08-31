Карта с российским островом в составе Китая: в отношениях Путина и Си возник раскол, — СМИ

По словам Дэвида Силби из Корнеллского университета, китайцы любят с помощью карт утверждать свой авторитет и силу. Марк Кац из университета Джорджа Мейсона считает, что за незначительной на первый взгляд территориальной претензией могут последовать масштабные притязания.

Медиа-ресурсы Китая на этой неделе опубликовали новую официально утвержденную карту страны, составленную Китайским государственным "Картографическим сервисом стандартных карт". На ней остров Большой Уссурийский на реке Амур обозначен как принадлежащий Китаю. Китайская сторона называет его Островом Черного медведя и своей самой восточной точкой. Об этом сообщает Newsweek.

Карта появилась на фоне сообщений западных обозревателей о том, что в отношениях российского президента Владимира Путина и председателя КПК Си Цзиньпина появилась напряженность.

Спустя некоторое время после того, как ВС РФ инициировали вторжение в Украину, Пекин заключил с Москвой договор о неограниченном партнерств. Вместе с тем представители Пекина призывают к мировому урегулированиям войны, а западные аналитики считают, что нейтралитет Китая вносит трещины в их партнерство с российской стороной.

Профессор университета Джорджа Мейсона Марк Кац считает, что в Кремле со вниманием рассматривают китайские карты, и официальные в особенности, на которых российская территория отмечена как китайская.

Но исследователь отмечает, что даже если Путин этим и недоволен, он все же не будет жаловаться публично, поскольку после западных санкций Москва находится в зависимости от экономических отношений с Пекином.

Российско-китайская граница проходит по реке Амур. Сама река не находится в собственности ни одной из сторон, но острова на ней были предметом спора начиная с 60-х годов позапрошлого века вплоть до тех пор, как в 2008-м подписали соглашение о разделе острова Большой Уссурийский.

Фото: Global Times | Новая карта Китая

Несмотря на то, что, по соглашениям с РФ, Китаю принадлежит только часть островной территории, на обновленной официальной карте он отмечен как полностью китайский.

Помимо острова, на новой карте в составе Китая также значится индийский штат Аруначал-Прадеш и пограничный регион Аксай-Чин.

29 августа представители Индии выступили с протестом, а претензии на свои территори назвали абсурдными.

"Китайцы любят с помощью карт утверждать свой авторитет и силу — или то, что они считают авторитетом и силой. Недавний из подобных примеров — публикация карт, на которых отмечены значительные территории Южно-Китайского моря", — заявил Дэвид Силби, сотрудник кафедры истории в Корнеллском университете.

Марк Кац отметил, что проведение линий на картах все же несравнимо с попыткой физического проведения границ, что Россия пытается делать в Украине. Но все же, по его словам, за незначительной, на первый взгляд, территориальной претензией могут последовать масштабные притязания.

Напомним, что на новых картах Китая 2023 года остров на реке Амур отмечен как принадлежащий КНР.

Также сообщалось, что для противостояния Пекину в Пентагоне хотят интегрировать систему ПРО с Австралией.