Вслед за Путиным: Си Цзиньпин не приедет на саммит G20 в Индии, — Reuters

По данным журналистов, Китай будет представлять премьер-министр Ли Цян. Российскую делегацию после отказа Владимира Путина возглавит глава МИД Сергей Лавров.

Президент Китая Си Цзиньпин, вероятно, не примет участие в саммите G20. Его заменит премьер министр КНР Ли Цян. Об этом сообщает Reuters.

Государственные служащие из Индии и Китая, связанные с подготовкой саммита G20 в Нью-Дели, сообщили агентству, что вероятно на этом мероприятии Китай будет представлять премьер-министр Ли Цян вместо главы государства Си Цзиньпина.

Два иностранных дипломата, находящихся в Китае, а также государственный служащий из другой страны G20 также подтвердили, что, вероятно, Си Цзиньпин не будет присутствовать на мероприятии. Причина этой отмены участия остается неизвестной.

Планировалось, что в ходе саммита состоятся переговоры между главами США и Китая, на которых предполагалось обсудить решение противоречий между двумя странами. Президент США, Джо Байден, подтвердил свое участие в данном саммите. Последнее личное общение между ним и Си Цзиньпином имело место на полях саммита G20 в ноябре 2022 года, который прошел на острове Бали.

Напомним, что в Индии подтвердили, что президент России Владимир Путин не будет лично присутствовать на саммите G20, который пройдет в сентябре в Нью-Дели.

18 августа эксперт объяснил, почему Украину не пригласили на саммит G20 в Индии. Саммит G20 в Индии станет вторым раундом мирных инициатив по Украине, но на этот раз с участием Российской Федерации.Кроме этого, Фокус писал о том, почему саммит G20 состоится без Украины и как это повлияет на ход войны. Индия отказалась приглашать Украину на саммит G20, но пригласила лично Путина. Страна до сих пор не поддержала Киев и продолжает торговые отношения с Москвой.