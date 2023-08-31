"Не соответствует духовным ценностям": Минкульт РФ отказал в прокате фильму "Барби"

По мнению замглавы Минкульта России Андрея Малышева, российский прокат насыщен "качественными отечественными премьерами". Он рекомендует россиянам смотреть "Чебурашку".

Министерство культуры Российской Федерации отказалось выпустить в прокат фильмы "Барби" и "Оппенгеймер", поскольку картины не соответствуют "духовно-нравственным" ценностям россиян, сообщает ТАСС.

"Полагаем, что предложенные вами для просмотра гражданами нашей страны фильмы: "Барби" и "Оппенгеймер" не отвечают целям и задачам, поставленным главой государства, по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей", — заявил замглавы Минкульта Андрей Малышев.

По его словам, российский прокат насыщен качественными отечественными премьерами. Вместо голливудских фильмов россиянам следует смотреть "Чебурашку", "Вызов" и "Свидетеля". Увеличение доли в прокате отечественных фильмов способствует "патриотическому воспитанию молодежи", подчеркнул чиновник.

Он пояснил, что представители киноиндустрии отмечают положительный аспект сокращения в прокате количества фильмов голливудских киностудий.

Что предшествовало решению Минкульта России

1 августа вице-спикер Госдумы РФ Владислав Даванков направил письмо премьер-министру страны Михаилу Мишустину, в котором предлагал провести эксперимент по "принудительному лицензированию" картин из недружественных стран, в том числе для того, чтобы российские зрители смогли посмотреть в кинотеатрах "Барби" и "Оппенгеймер".

Напомним, 14 августа сообщалось, что создатели "Барби" задумали продолжение ленты. Над сиквелом будет работать та же команда, что и над оригинальным фильмом, утверждают журналисты.

Ранее Фокус писал, что ажиотаж вокруг фильма затронул и любителей автомобилей. Водители готовы тратить огромные деньги на номерные знаки в стиле Барби.