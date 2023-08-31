"Проглотили языки": в Кремле не отреагировали на карту со своим островом в составе КНР, — росСМИ

По данным российских журналистов, Дмитрий Медведев, который грозил миру ядерным апокалипсисом за территориальные посягательства на РФ и другие российские чиновники проигнорировали карты с "аннексированной" территорией.

Российские официальные лица не прокомментировали публикацию китайской карты, на которой Большой Уссурийский остров, расположенный на реке Амур, обозначен как часть территории КНР. Об том 31 августа пишет российское издание The Moscow Times.

Карта была опубликована государственным "Картографическим сервисом стандартных карт" Китая 29 августа. По мнению российских журналистов, чиновники Кремля попросту "проглотили языки".

"Ни слова о ситуации с картой, которая была представлена в начале недели, не произнес на ежедневных брифингах пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Промолчали официальный представитель МИДа Мария Захарова и зампред Совбеза Дмитрий Медведев, прежде грозивший ядерным апокалипсисом всем, кто посягнет на территориальную целостность России. Депутаты Госдумы тоже не сделали заявлений", — говорится в сообщении издания.

Российские журналисты отмечают, что китайская карта, которая публикуется регулярно с 2006 года, вызвала протесты у ряда азиатских государств, в том числе у Филиппин, Малайзии и Индии.

Картографический сервис Китая изобразил остров РФ своей территорией

29 августа сообщалось, что китайский государственный сайт "Картографический сервис стандартных карт" выпустил карты, на которых Большой Уссурийский остров обозначен как территория КНР.

Карта Китая с территорией РФ в своем составе

Остров расположен на реке Амур, в непосредственной близости к городу Хабаровск. Его площадь составляет около 350 км². С 1860 года между Россией и Китаем продолжается спор за контроль над островом. В 2004 году был заключен договор, по которому Китай получил западную часть острова и остров Тарабаров. В 2008 году Россия передала Китаю контроль над половиной Большого Уссурийского острова и островом Тарабаров.

В Кремле внимательно рассматривают китайские карты

Профессор Марк Кац из университета Джорджа Мейсона считает, что российские власти внимательно следят за китайскими картами, в том числе за официальными, на которых часть российской территории обозначена как китайская.

По его мнению, эти карты вызывают беспокойство у Москвы, но Путин не будет публично выражать свое недовольство, поскольку Россия после западных санкций зависит от экономических отношений с Китаем.

Напомним, 31 августа СМИ сообщали, что председатель КНР Си Цзиньпин, вероятно, не примет участие в саммите G20. Вместо него мероприятие посетит премьер-министр Китая Ли Цян.