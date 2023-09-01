"Безвиз" между Россией и Китаем провалился: Пекин не пускает своих туристов через границу

По данным российской "Ассоциации туроператоров", только из дальневосточных регионов российские туристы выезжают в КНР. При этом в Китае процессы согласования отправки безвизовых групп в Россию приостановлены.

1 августа 2023 года было объявлено о возобновлении группового безвизового обмена между Россией и Китаем. Однако, к 31 августа, въезд китайских групп в Россию по этой схеме так и не начался, и "безвиз" на выезд работает только на Дальнем Востоке. Об этом 1 сентября сообщает российская "Ассоциация туроператоров".

Ассоциация отмечает, что перед пандемией коронавируса, китайские безвизовые группы составляли большую часть туристического потока из Китая в Россию. Туроператоры и турбизнес надеялись, что этот процесс возобновится и станет возрастать. Однако на данный момент большинство регионов России, включая Центральную часть, не включены в систему безвизового обмена с Китаем.

Единственным исключением являются дальневосточные регионы России, где граждане уже могут выезжать в Китай по безвизовым группам. Однако массового потока китайских туристов в Россию по этой схеме пока нет.

Причины задержки в восстановлении массового туризма из Китая через безвизовый обмен пока остаются неясными. Со стороны Китая, процессы согласования отправки безвизовых групп в Россию приостановлены, и причины этого решения неизвестны.

По данным ассоциации, 13 сентября состоится мероприятие, организованное Национальным туристическим офисом Китая в Москве, посвященное российско-китайскому туризму. На этом мероприятии ожидается обсуждение вопросов, связанных с безвизовыми поездками и аккредитацией в визовых центрах КНР.

Напомним, 1 сентября глава Кремля Владимир Путин объявил, что в скором времени планирует встретиться с председателем Китая Си Цзиньпином. При этом президент РФ заявил, что его китайский коллег называет себя его другом.