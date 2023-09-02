Карта Китая с российскими территориями: появилась реакция МИД РФ

Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявили, что урегулирование пограничных вопросов Китаем еще не завершено и является "непростым процессом".

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации отреагировали на публикацию в КНР карты Китая, в которую были включены территории РФ на Большом Уссурийском острове. Об этом пишет российское издание "РБК".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва и Китай не имеют друг к другу территориальных претензий. По ее словам, делимитация и демаркация границы двух стран окончена. На острове Большой Уссурийский эти процессы завершились в 2008 году.

Новая карта Китая Фото: Global Times

РФ и Китай утвердили границу на острове Большой Уссурийский в 2008 году Фото: Google Maps / скриншот

Анонимный источник в дипломатическом ведомстве сказал журналистам, что урегулирование с Китаем вопросов, связанных с границами, еще не завершено и является "непростым процессом".

"По принятой в этой стране практике внесение изменений в картографические материалы происходит не по мере заключения соглашений с тем или иным государством, а как бы скопом (в последний раз — в 1989 году)", — отметили в МИД РФ.

Собеседник издания также заявил, что обозначение на карте острова Большой Уссурийский как китайской территории является "не политическим, а техническим вопросом".

Напомним, 31 августа стало известно, что медиа-ресурсы Китая опубликовали новую официально утвержденную карту страны, составленную Китайским государственным "Картографическим сервисом стандартных карт". На ней остров Большой Уссурийский на реке Амур обозначен как принадлежащий КНР.

В РФ не сразу отреагировали на карту, однако она вызвала протесты у ряда азиатских государств, в том числе у Филиппин, Малайзии и Индии, чьи территории также были обозначены Пекином как китайские.