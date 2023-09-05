Пылает факелом: в РФ начался пожар на нефтяном заводе "Сибур" (фото, видео)

Жители заметили столб дыма и огонь на территории нефтехимического предприятия. Предприятие производит пластик для нужд российской экономики и до сих пор не находится под санкциями.

В РФ в Новгородской области начался пожар на заводе "Сибур-Нефтехим". Первые сообщения от владельцев завода — вроде бы все происходит в штатном режиме и огонь "плановый". Это не первый пожар, который произошел в сентябре: несколькими днями ранее горело в Санкт-Петербурге — там произошло ЧП на складе хладокомбината, а еще раньше — пылало на нефтебазе. В тех случаях все объяснялось случайностью. Однако российское МЧС на этот раз все же считает, что причина пожара — человеческий фактор. Об этом пишет издание "РИА Новости".

Первые сообщения о пожаре появились в сети около 10:00. В частности, опубликовали видео, на котором видно столб пламени и черный дым, который поднимается из некоторой точки на территории промышленного предприятия. При этом указывается, что это нефтехимический завод "Сибур-Нефтехим" в городе Дзержинск в Новгородской области РФ.

Позже владельцы компании заявили, что ничего необычного не произошло. В пресс-релизе, размещенном в запрещенной российской соцсети, указано, что предприятие перешло в "штатный режим остановки технологического процесса". Причина остановки — временное прекращение поставок кислорода и технических газов". В связи с этим "факельная установка" намеренно переведена в режим "интенсивного дымного горения". При чем открытый огонь и сильная задымленность "предусмотрена технологическим регламентом".

Между тем МЧС РФ опровергло официальное заявление владельцев. По словам пожарных, на территории предприятия факельное горение началось именно из-за "нарушения технологического процесса".

Пожар в РФ: что известно о заводе

Завод в Дзержинске, на котором возникло "факельное горение", принадлежит ПАО "Сибур Холдинг", владельцем которой является российский олигарх Леонид Михельсон. Компания — одна из крупнейших в РФ в области нефтегазодобычи, нефтехимической переработки. "Сибур-Нефтехим" из Дзержинска — подразделение холдинга, которое занимается выпуском пластиков и эластомеров. Продукция используется в химической, строительной, автомобильной, сельскохозяйственной и других отраслях промышленности.

Отметим, предприятие, где начался пожар, расположено в 700 км от границ с Украиной. Расстояние — такое же, как до Пскова, где горели четыре самолета Ил-76. НАПК отметило, что ООО "Сибур" не находится под санкциями ни Украины, ни ЕС, ни других стран "антипутинской коалиции".

Расположение завода "Сибур-Нефтехим", где начался пожар Фото: Google maps

Напоминаем, 4 сентября в Санкт-Петербурге загорелась нефтебаза. Среди возможных причин пожара — возгорание по неизвестным причинам цистерны с топливом. 9 августа загорелось в Ставропольском крае РФ. В этом случае горело не предприятие, а военная часть. Впрочем местные власти отвергли саботаж или диверсию: уверяет, что загорелось от жары.