Дорога открыта: участники фестиваля Burning Man смогли выбраться из ловушки (видео)

Неожиданный ливень посреди лета в пустыне превратил недельный ежегодный фестиваль контркультуры в грязную ловушку для тысяч участников мероприятия.

В понедельник организаторы фестиваля Burning Man вновь открыли дорогу, ведущую из отдаленного уголка пустыни в Неваде. Тысячи участников могут покинуть мероприятие после того, как проливные дожди сделали дорогу непроходимой. Об этом сообщает агентство Reuters.

Когда дорога наконец открылась, машины участников образовали огромную пробку в десять полос. Организаторы мероприятия призывали выезжающих водителей двигаться максимально медленно в целях безопасности, а лучше задержаться на территории фестиваля еще на сутки.

Выезд с территории фестиваля до ближайшего шоссе представляет собой грунтовую дорогу длиной 8 км. Аккаунт Burning Man Traffic на платформе социальной сети X оценил время "исхода" в пути в 6 часов.

Некоторые участники покинули место проведения фестиваля пешком еще до того, как дорога открылась. Их брошенные автомобили заблокировали проезды в импровизированном Блэк-Рок-Сити, построенном специально для мероприятия. Такое поведение противоречит духу и традициям фестиваля "не оставлять следов" пребывания человека в пустыне.

О фестивале Burning Man

Каждый год Burning Man собирает десятки тысяч людей в пустыню Невады, чтобы танцевать, заниматься искусством и получать удовольствие в самодостаточном временном сообществе единомышленников.

В предпоследнюю ночь фестиваля обычно проводится сожжение гигантского чучела и фейерверк. В этом году из-за непогоды организаторам пришлось отложить огненное шоу на сутки.

Напомним, по данным полиции, жертвой непогоды во время фестиваля стал один человек.

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