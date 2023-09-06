"Режим Лукашенко отказал белорусам в консульской помощи": за паспортом придется ехать домой

Белорусский лидер Александр Лукашенко вынуждает своих сограждан за границей возвращаться на родину, чтобы привести в порядок документы или переоформить имущество.

Президент РБ Александр Лукашенко запретил консульским представительствам выдавать новые и продлевать старые паспорта гражданам Беларуси на территории других государств. Указом "О порядке выдачи документов и совершения действий", подписанным белорусским президентом 4 сентября и опубликованным на его сайте, теперь для получения нового паспорта, а также продления или обмена старого документа, нужно обратиться в отделение МВД по месту последней регистрации на территории Беларуси. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская предупредила сограждан, что возвращение на родину может быть опасным.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Указом также вводятся новые правила по совершению имущественных сделок. Теперь, чтобы оформить у нотариуса сделку с имуществом, обеим сторонам нужно будет присутствовать лично или предоставить доверенность, оформленную на территории Беларуси.

"Сегодня режим Лукашенко отказал беларусам в консульской помощи. Тем самым государство самоустранилось из еще одной сферы жизни, где должно заботиться о гражданах", — заявила Светлана Тихановская в своем телеграм-канале.

Светлана Тихановская об указе "О порядке выдачи документов и совершения действий" Фото: Telegram / Светлана Тихановская

Тихановская добавила, что демократические оппозиционные силы готовы решить возникшую проблему с паспортами и запустить выдачу "новых паспортов Беларуси", которые помогут решить вопрос легализации.

"Уже в этом месяце мы проведем консультации с Еврокомиссией, а также я подниму этот вопрос перед Европарламентом и во время Генассамблеи ООН", – пообещала лидер оппозиции.

Оппозиция представила новый белорусский паспорт в прошлом месяце на прошедшей в Варшаве конференции "Новая Беларусь". Документ предназначен для белорусов, которые не могут вернуться на родину для обмена паспорта.

Ранее мы писали, что "за оскорбление Лукашенко" белоруса приговорили к бессрочному психиатрическому лечению.

Напомним, что российская Госдума в мае ужесточила правила выезда граждан за границу.