Хотел сфотографироваться: немецкий турист сломал статую Нептуна в Флоренции

Турист сбил кусок мраморной колесницы и сломал копыто лошади, взбираясь на 500-летний фонтан Нептуна во Флоренции.

22-летний турист из Германии испортил статую Нептуна во Флоренции. Это не первый раз, когда туристы портят памятники архитектуры в Италии. Но во Флоренции молодой человек был очень настойчив: пытаясь взобраться на статую в фонтане 16-го века, он отбил от нее несколько кусков мрамора. Об этом пишет Daily Mail.

Теперь немцу грозит огромный штраф. Он отбил кусок мраморной колесницы морского бога и сломал копыто лошади, когда карабкался наверх, чтобы сделать фотографию.

Имя вандала не разглашается, но ущерб оценивают в 4272 фунтов стерлингов.

Турист карабкается на фонтан

Его попытка взобраться на статую попала на камеры наблюдения. Они зафиксировали, как мужчина быстро направляется к фонтану, который находится в центре городской площади Пьяцца делла Синьория, забирается в сам фонтан, потом на статую, позирует для снимка, а потом быстро убегает.

Мэр Флоренции Дарио Нарделла опубликовал видеоролик, сопровождаемый фотографией человека, стоящего рядом со статуей.

Он написал: "Этот турист решил, что лучше всего забраться на Нептуна ради селфи. Сработала сигнализация".

Мэр Нарделла отметил, что личность туриста установлена ​​и ему придется заплатить крупный штраф.

Туриста нашли в течение нескольких часов, а мэр добавил, что благодаря уличным камерам личность вандала была установлена.

"Нет никаких оправданий против вандализма в отношении культурного наследия", — заявил мэр.

Фонтан был создан Бартоломео Амманнати и Джамболоньей между 1563 и 1565 годами в честь открытия нового акведука. Он также известен как Biancone (Белый великан) из-за блестящего мрамора.

Морской бог на колеснице, запряженной четырьмя лошадьми, окружен тремя юными Тритонами и четырьмя фигурами, которые представляют духа океана Дорис, ее дочь Фетиду-Нереиду и двух других морских божеств. В центре возвышается фигура Нептуна. Фонтан после открытия критиковали за несоразмерность фигур. Бенвенуто Челлини, конкурент Амманати даже написал едкую эпиграмму, адресованную сопернику: "Амманати, Амманати, сколько же мрамора ты испортил".

Вандализм в Флоренции — лишь последний из серии инцидентов с туристами, повредившими итальянские памятники в этом году.

В июле 17-летняя девушка из Швейцарии вырезала свои инициалы на Колизее в Риме, и ее снял местный гид, заявивший, что таких инцидентов были уже десятки. Он упомянул, что некоторые туристы отковыривают камешки от стен Колизея на память.

В июне 27-летний Иван Димитров, тренер по фитнесу из Бристоля, был пойман на камеру американским отдыхающим Райаном Лутцем, когда он выцарапывал на кирпичной кладке Колизея слова "Иван и Хейли 23" своими ключами.

Он и его подружка Хейли были найдены в Болгарии, после того, как их идентифицировали по записям камер видеонаблюдения и записям отелей.