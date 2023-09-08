Украл $33 млн: в США россиянина отправили в тюрьму за махинации на фондовом рынке (видео)

По данным журналистов, Владислав Клюшин воровал деньги в рамках схемы, которая предусматривала взлом компьютерных систем для похищения отчетности о прибылях сотен компаний, включая Microsoft и Tesla. А затем он использовал эту инсайдерскую информацию для заключения прибыльных сделок.

В США российского бизнесмена Владислава Клюшина приговорили к девяти годам лишения свободы за участие в схеме мошенничества на фондовом рынке, которая оценивается в почти 100 миллионов долларов. Об этом сообщает издание Associated Press.

Россиянин использовал конфиденциальную информацию о доходах, которая была получена в результате взлома американских компьютерных систем.

Клюшин был осужден после двухнедельного судебного разбирательства в федеральном суде в Бостоне по обвинениям в мошенничестве с использованием электронной почты и мошенничестве с ценными бумагами.

Властные источники утверждают, что обвиняемый лично украл более чем $33 млн в рамках своей схемы. Она заключалась во взломе компьютерных систем с целью похищения финансовой отчетности, принадлежащей сотням компаний, включая Microsoft и Tesla. После этого он воспользовался полученной инсайдерской информацией для проведения выгодных финансовых операций.

По данным прокуроров, используя полученную инсайдерскую информацию, замешанные лица были в состоянии провести манипуляции на фондовом рынке. Они приобретали акции компаний, которые собирались объявить о положительных финансовых результатах, и в то же время сбрасывали акции компаний, ожидающих негативные финансовые показатели.

42-летнего Клюшина арестовали в 2021 году в Швейцарии. После отбытия тюремного наказания его, вероятно, депортируют в Россию.

Напомним, что одиннадцать граждан России, подозреваемых в киберпреступлениях против американских органов власти, объектов социальной сферы и критической инфраструктуры, внесены в санкционный список США и Великобритании. Соответствующая информация размещена на официальных правительственных сайтах двух стран