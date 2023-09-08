Медицинский журнал отзывает исследование 2022 года об опасности вейпов — СМИ

Всемирный журнал онкологии недавно отозвал резонансную статью от февраля 2022 года "Распространенность рака среди пользователей электронных сигарет: ретроспектива. Перекрестное исследование NHANES".

"После публикации этого исследования, возникло беспокойство относительно методологии, обработки исходных данных (включая статистический анализ) и достоверности выводов", — пояснили в редакции. "Поскольку авторы не предоставили обоснованных объяснений и доказательств, статья была отозвана по требованию главного редактора", — сообщает американский ежемесячный журнал "Reason".

В отозванном исследовании терапевт университета Иллинойса Ануша Чидхарла и ее 12 соавторов проанализировали данные Национального обзора здоровья и питания. Выборка насчитывала более 154 тысяч респондентов, опрошенных с 2015 по 2018 год.

5% сообщили, что когда-либо пользовались электронными сигаретами, 31,4% сказали, что являются курильщиками электронных сигарет, а 63,6% ответили, что вообще не курят вейпы и никогда ими не пользовались. В опросе также выясняли, диагностировали ли когда-нибудь участникам рак?

Первые две категории респондентов авторы статьи объединили в "пользователей электронных сигарет". Это повысило статистику раковых заболевания в контрольной группе, что "было неуместно", — комментирует в электронном письме Брэд Рода профессор медицины из Университета Луисвилля.

Они не принимали во внимание, имели ли респонденты постоянную историю курения? Исследователям не удалось ответить на вопрос: диагнозы были поставлены до или после того, как люди начали курить электронные сигареты. А это является минимальным требованием для вывода о причинно-следственной связи. В 2020 году та же проблема привела к отзыву статьи в журнале Американской кардиологической ассоциации, которая предполагала связь между вейпингом и сердечными приступами.

В то же время авторы отмечают, что "электронные сигареты использовались большинством больных раком, чтобы бросить курить традиционные сигареты". Что свидетельствует о том, что их диагнозы обычно предшествовали (!!!) использованию электронных сигарет.

Если игнорировать явные методологические недостатки, результаты исследования показали, что среди пользователей электронных сигарет распространенность рака составляла — 2,3%, среди курильщиков традиционных сигарет — 16,8%. Среди тех, кто не курит, болели раком — 9,5%.

Но после регрессионного анализа (демографические переменные, анализ сопутствующих заболеваний, опыт употребления наркотиков) авторы статьи делают вывод, что риск заболеть для пользователей электронных сигарет был примерно таким же, как и для традиционных курильщиков (примерно вдвое больше, чем для некурящих). В то же время сами же авторы отмечают, что "испарения никотина из электронных сигарет содержат более низкую концентрацию канцерогенов, чем от табачного дыма: канцерогенная сила аэрозоля электронных сигарет на 99% ниже, чем канцерогенная сила сигаретного дыма".

Параллельно исследователи пытались сравнивать два совершенно разных явления: распространенность рака среди пользователей электронных сигарет и курильщиков против распространенности использования электронных сигарет и курения среди людей с диагнозом рак.

"Я сделал серьезную попытку, — говорит Брэд Рода, — но я не могу понять, как авторы перешли от распространенности рака среди пользователей электронных сигарет к распространенности электронных сигарет среди участников, больных раком". Кажется, ни рецензенты, ни редакторы журнала не заметили этого несоответствия до публикации.

Журналисты "Reason" усомнились, что рецензенты вообще прочитали и проанализировали материал перед публикацией. По их мнению, процесс экспертной оценки был предвзятым против вейпинга: так сложилось, что предпочтение отдается статьям, подчеркивающим его потенциальную опасность, даже несмотря на слабость научных исследований, лежащих в основе. Брэд Рода, который изучает уменьшение вреда от табака на протяжении десятилетий, возмущается: "Как оно вообще могло пройти экспертную оценку?"

Чидхарла и ее коллеги говорят, что "увеличение использования электронных сигарет из-за их широкого продвижения как более безопасных альтернатив традиционному курению" является "угрозой и риском для здоровья". Но в то же время исследователи описывают электронные сигареты как "перспективный инструмент уменьшения вреда от курения".

Чидхарла обеспокоена тем, что продукты для вейпинга "обычно продаются как безопасная альтернатива", когда "долгосрочный эффект электронных сигарет еще не известен". Параллельно авторы исследования признают, что "вейпинг, даже если может представлять определенные долгосрочные риски, менее опасен, чем курение".

Брайан Кинг, директор Центра табачных изделий Управления по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов, сказал Associated Press в сентябре: "Мы знаем, что электронные сигареты как общий класс имеют значительно меньший риск, чем горючие табачные изделия". "Но "ложные представления" отпугивают курильщиков традиционных сигарет от перехода на вейпинг, они являются значительным препятствием для уменьшения заболеваний и смертности, связанных с курением. Непродуманные, плохо аргументированные исследования, похожие на это, усугубляют эту проблему", - резюмируют журналисты американского ежемесячного журнала "Reason".

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.