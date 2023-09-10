"Я был удивлен": экс-президент США рассказал, как Путин когда-то оскорбил его собаку

Джордж Буш-младший считает, что эта история очень показательна для понимания характера Путина.

Бывший президент США Джордж Буш-младший вспомнил историю, благодаря которой он лучше понял характер российского президента Владимира. Путина. Об этом экс-президент сказал во время форума Yalta European Strategy, который прошел 8-9 сентября в Киеве, пишет "Европейская правда".

"Он увидел моего терьера и сказал: "Разве это собака?". Потом в Москве он предложил показать свою собаку. Я согласился, и он показал большую собаку, сказав, что та легко справится с моей. Я был удивлен и сказал, что это меня оскорбляет. На что Путин лишь спросил: "Почему?" — рассказал Буш-младший.

Экс-президент США считает, что эта история является очень показательной для понимания характера Путина.

"Он всегда хочет демонстрировать свою силу. Вместо этого он считал Россию ослабленным государством и поэтому был обижен на весь мир", — рассказал Буш-младший.

Джордж Буш-младший предположил, что поддержка Украины после президентских выборов в США снизится.

"В обеих партиях есть тенденции к изоляционизму. Поэтому важно, чтобы кто-то объяснял американцам, почему Украина важна. Если Украина упадет, то какой будет судьба ее соседей, в частности Польши или Румынии? И в конце я должен еще кое-что сказать. Слава Украине! И держитесь", — сказал он.

Напомним, что президент Бразилии заявил, что Владимира Путина не будут арестовывать в Бразилии, если он посетит саммит G20, который состоится в Рио-де-Жанейро в следующем году.

Ранее сообщалось, что Путин повысил в звании трех генералов РФ. По данным экспертов, президент России специально повысил топофицеров, чтобы вознаградить лояльность высшему российскому военному командованию, а не для того, чтобы признать успехи ВС РФ на фронте.