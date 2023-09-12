Смыло целые кварталы: в Ливии наводнение разрушило дамбы, тысячи жертв (видео)

По словам журналистов, сильнее всего пострадал город Дерна, который был объявлен властями зоной бедствия. Многие многоэтажные дома там частично рухнули.

Средиземноморский шторм "Дэниэль" вызвал разрушительные наводнения в Ливии, которые разрушили плотины и смыли целые кварталы во многих прибрежных городах. Об этом пишет NBC News.

Сообщается, что в результате наводнения погибло около 2000 человек. Самые большие разрушение зафиксированы в Дерне. По словам местных жителей, многоэтажные жилые дома, когда-то стоявшие далеко от реки, частично рухнули в грязь.

Премьер-министр Оссама Хамад заявил, что Дерна объявлена ​​зоной бедствия. В стране объявлен трехдневный траур.

Наводнение в Ливии

Ливийский Красный Полумесяц сообщил, что трое его сотрудников погибли, помогая семьям в Дерне. Представитель вооруженных сил Ливии Ахмед аль-Мосмари заявил, что пропавшими без вести считаются от 5000 до 6000 человек. Он объяснил катастрофу обрушением двух близлежащих плотин. В городе катастрофическая ситуация, отсутствует электричество и связь.

Также, как сообщил Красный полумесяц, организация потеряла связь со своим представителем, когда тот пытался помочь семье в городе Байда. В целом, в Байде, по словам представителя медицинских служб, погибли 46 человек. По данным Управления скорой помощи и чрезвычайных ситуаций, еще 7 человек погибли в прибрежном городе Сузы.

Наводнение в Ливии

Напомним, что 8 сентября землетрясение магнитудой 6,8 произошло и оказалось крупнейшим в Марокко за более чем шесть десятилетий. Эпицентр бедствия был зафиксирован под отдаленным скоплением горных деревень в 45 милях к югу от Марракеша, но землетрясение поразило инфраструктуру вплоть до северного побережья страны.