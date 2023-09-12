Наводнение в Ливии: 3 000 погибших, почти 10 000 людей пропали без вести (видео)

В Ливии затоплены многие жилые дома, больницы и объекты инфраструктуры. Наиболее серьезно пострадал город Дерна, где разрушены две плотины и складывается катастрофическая ситуация.

Количество пропавших без вести из-за наводнения в Ливии достигло пости 10 тысяч лиц. Об этом 12 сентября заявил представитель Международного комитета Красного Креста (МККК) Тамер Рамадан, сообщает Reuters.

"Мы можем подтвердить из наших независимых источников информации, что число пропавших без вести людей на данный момент достигает 10 000", — заявил журналистам Тамер Рамадан, глава делегации Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК).

Только в городе Дерна уже обнаружено по меньшей мере 1000 тел, и официальные лица ожидали, что число погибших будет намного выше после того, как шторм "Дэниэл" пронесся по стране.

Журналист издания по пути в Дерну, прибрежный город с населением около 125 000 жителей, видел перевернутые автомобили на обочинах дорог, поваленные деревья и затопленные дома.

"Я вернулся из Дерны. Это очень катастрофично. Тела лежат повсюду — в море, в долинах, под зданиями", — рассказал министр гражданской авиации и член комитета по чрезвычайным ситуациям в администрации Хишем Абу Чкиуат.

"Количество тел, обнаруженных в Дерне, составляет более 1000", — сказал он. "Я не преувеличиваю, когда говорю, что 25% города исчезло. Многие, многие здания рухнули".

Что произошло в Ливии

Циклон "Даниэль" обрушился на северо-восток Ливии 10 сентября и принес в расположенные на побережье Средиземного моря города штормовой ветер и ливни с грозами. Затоплены многие жилые дома, больницы и объекты инфраструктуры. Наиболее серьезно пострадал город Дерна, где разрушены две плотины и складывается катастрофическая ситуация.

Согласно последним данным ливийского министерства здравоохранения, число погибших в результате ливней и наводнения, обрушившихся на северо-восточные районы Ливии, достигло 3 тыс.

Ливия политически разделена на Восток и Запад, а государственные службы пришли в упадок после восстания в 2011 году, которое спровоцировало годы конфликта.

Международно признанное правительство в Триполи не контролирует восточные районы, но направило помощь в Дерну, причем по крайней мере один рейс с гуманитарной помощью вылетел из западного города Мисурата во вторник. Другие страны, в том числе США, также заявили, что окажут помощь.

Напомним, что 8 сентября землетрясение магнитудой 6,8 произошло и оказалось крупнейшим в Марокко за более чем шесть десятилетий. Эпицентр бедствия был зафиксирован под отдаленным скоплением горных деревень в 45 милях к югу от Марракеша, но землетрясение поразило инфраструктуру вплоть до северного побережья страны.