Ситуация катастрофическая: в Ливии в результате наводнения погибли 6 тысяч человек и 10 тысяч пропали (видео)

Местные жители вместе со спасателями разбирают завалы и ищут уцелевших людей. Власти признали, что были не готовы к такой катастрофе и призвали мир помочь в ликвидации последствий.

Город Дерна в Ливии стал призраком из-за затопления в результате непогоды и порыва дамбы. Большая вода убила по меньшей мере 6 тысяч человек, а пропавшими без вести считаются более 10 тысяч. Об этом пишет ливийское издание Аlhadath.

Шторм Даниэль пронесся по Средиземному морю в воскресенье 10 сентября. Он заболотил дороги и разрушил дома в Дерне, а также разрушил другие поселения вдоль побережья, включая второй по величине город Ливии — Бенгази.

На востоке Ливии зафиксировали паводки, в Эль-Байду и Дерне закрыли аэропорты и морские порты. Города Суса и Дерна признали зонами стихийного бедствия. Позже наводнение набрало масштабы и разрушило целые регионы.

Жертвами стихии стали более 6 тысяч человек. Власти опасаются, что количество погибших может увеличиться увеличится вдвое.

"Минздрав Ливии ожидает, что количество жертв стихийного бедствия на востоке возрастет до 10 тысяч. Ситуация в городе Дерна становится все более трагичной. Окончательной статистики по количеству жертв нет", — сказал глава министерства Осман Абдель Джалиль.

Он добавил, что ситуация в Дерне катастрофическая, тела погибших лежат прямо на улице. спасатели и местные жители обследуют места затоплений, надеясь найти пострадавших.

Красный Крест заявил, что количество пропавших без вести в результате наводнения в Ливии достигло 10 тыс. человек. Представитель организации обратился к странам с просьбой о помощи.

"Мы нуждаемся в любом международном сотрудничестве. У нас более девяти тысяч сообщений о пропавших без вести. Необходимы более масштабные поисковые операции", — передал он.

Местные власти также изучают, почему не могли предвидеть такого страшного развития событий.

"Погодные условия не были изучены должным образом, уровни морской воды и осадков (не были изучены), скорости ветра, не было эвакуации семей, которые могли оказаться на пути шторма и долинах. Ливия не была готова к подобной катастрофе. Она никогда раньше не была свидетелем катастрофы такого уровня. Мы признаем, что были недостатки, даже несмотря на то, что это впервые, когда мы сталкиваемся с катастрофой такого уровня", — признался глава ливийского управления по чрезвычайным ситуациям и скорой помощи Усама Али.

Напомним, что в Ливии затоплено много жилых домов, больниц и объектов инфраструктуры. Серьезнее всего пострадал город Дерна, где разрушены две плотины и сложилась катастрофическая ситуация.

Ранее сообщалось, что 8 сентября в Марокко произошло землетрясение магнитудой 6,8 . Оно оказалось крупнейшим в Марокко за более чем шесть десятилетий.