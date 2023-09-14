"Признак отчаяния": встреча Ким Чен Ына и Путина показала, насколько они нужны друг другу, – WP

Эксперты считают, что Владимир Путин очень серьезно относится к Ким Чен Ыну. По их мнению, президент РФ может видеть в главе КНДР "антиамериканского партнера".

Встреча главы Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ына и президента Российской Федерации Владимира Путина показала, насколько лидеры двух стран заинтересованы в сотрудничестве. Об этом пишет The Washington Post 14 сентября.

Как отмечают авторы статьи, Владимир Путин известен тем, что прибывает на встречи с мировыми лидерами несколько позже, заставляя их ждать. При этом российский президент появился на 30 минут раньше, чтобы встретится с Ким Чен Ыном.

Владимир Путин показал северокорейскому лидеру космодром, после чего они вместе поужинали. Кроме того, президент РФ подвез Ким Чен Ына на своем лимузине.

В свою очередь глава КНДР выразил поддержку "всем решениям президента Путина". Он заявил, что Москва и Пхеньян едины в своей "борьбе против империализма", имея в виду США и их союзников.

"Так или иначе, действия Путина показывают, что он очень серьезно относится к Киму. Особое отношение со стороны Путина является стимулом для Кима, лидера одной из беднейших стран мира", — отметил бывший посол Южной Кореи в РФ Ли Джай-чун.

По словам журналистов, Путин, вероятно, рассчитывает на северокорейские боеприпасы, в то время, как Ким заинтересован в долгосрочном сотрудничестве с РФ. В частности, КНДР может рассчитывать на помощь России в сфере технологий.

Эксперты считают, что отношения Владимира Путина и Ким Чен Ына уже давно носят коммерческий характер. Кроме того, президент РФ может видеть в главе Северной Кореи "антиамериканского партнера".

"Мы считаем это признаком отчаяния Кима и Путина. И да, это может быть правдой, но кризис, возможно, превратился в возможность для Кима и Путина", — сказал руководитель направления политической практики в консалтинговой фирме LMI Су Ким.

Напомним, 13 сентября британский эксперт по языку тела Даррен Стэнтон проанализировал встречу глав РФ и КНДР. Он указал на то, что Владимир Путин уверенно пожал руку Ким Чен Ына, в то время как северокорейский лидер выглядел слабым.

Мы также сообщали 14 сентября, что Ким Чен Ын пригласил Владимира Путина посетить Пхеньян. Северокорейские источники сообщили, что президент РФ "с радостью" принял приглашение.