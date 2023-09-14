Киев хочет обнародовать секретное досье на армянских сепаратистских прокси на Южном Кавказе

ГУР наладило работу по сбору сведений об армянском сепаратистском анклаве в Карабахе, сообщает 5-й канал. О чем речь? Бывший "глава правительства" Варданян, занимавший этот пост при поддержке местного прокремлевского ставленника Араика Арутюняна, внесен в украинскую базу пособий российской агрессии "Миротворец" как "лицо, подлежащее немедленному задержанию и передаче правоохранительным органам Украины или стран. Источник информации – санкционные списки НАПК.

Араик Арутюнян, "экс-президент" армянского сепаратистского анклава в азербайджанском Карабахе, тоже внесен в "Миротворец". Он обвиняется в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины", также он является "сторонником российско-фашистских захватчиков и террористов" и является "соучастником преступлений российской власти против Украины и ее граждан".

Отмечается, что "пропутинский псевдопрезидент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики… одним из первых в феврале прошлого 2022 обратился к Путину с приветствием "признания независимости" созданных россией террористических организаций "ЛНР/ДНР". Он открыто поддерживал все планы захвата Путина и агрессивный курс внешней политики России. В 2023 году по указанию Кремля он добился избрания на свой прежний пост такую же марионетку Самвела Шахраманяна.

Во время выборов преемника Арутюняна на должность президента его экс-соратник обнародовал компромат на своего бывшего босса. Выяснилось, что экс-глава Арутюнян тратил из бюджета сепаратистского анклава миллионы на содержание своей ереванской любовницы. Откровение чиновника произвели в армяноязычных пабликах эффект бомбы.

Примечательно, что распространение этих фактов началось через 1,5 часа после официального осуждения МИД Украины "выборов" протеже Арутюняна как нового "президента". Киев четко дал понять всем прокси Кремля на территории бывшего СССР, что их секреты не секрет для спецслужб Украины. В разведке также добавили: обнародованные факты о сепаратистах — лишь малая часть большого досье, которое может быть раскрыто в любой момент, в частности, в международных СМИ. После первичной огласки достоверность компромата на армянских сепаратистов в Карабахе, публично подтвердил представитель армянской диаспоры Mouvement Arménien, являющийся другом Украины.