Лидер Северной Кореи попал в базу "Миротворца" после встречи с Путиным (фото, видео)

На страницах базы "Миротворца" диктатор КНДР указан как пособник российских военных преступников, который покушается на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Лидер Северной Кореи, недавно посетивший российского диктатора Владимира Путина, попал в базу Центра исследований признаков преступлений против национальной безопасности Украины за публичное обеспечение российской военной агрессии против Украины. Об этом сообщает сайт "Миротворец".

"Находится под персональными санкциями цивилизованных стран мира за нарушение прав человека (жестокие действия в отношении миллионов собственных людей, в т.ч. внесудебные убийства, принуждение к труду и пытки), ядерный шантаж, реализацию незаконных ракетных и ядерных программ, киберпреступления и др. За период своего правления усилил международную изоляцию КНДР", — указывается на сайте.

Скриншот странички Ким Чен Ына из базы "Миротворец" Фото: Скриншот

"Пособник российских военных преступников. Соучастник преступлений российской власти против Украины и ее граждан", — говорится в досье на Кима.

Также отмечается, что лидер КНДР причастен к посягательству на суверенитет и территориальную целостность Украины и обеспечению российской военной агрессии против нашего государства и его граждан.

Авторитетное американское издание Politico назвало встречу двух диктаторов "саммитом изгоев", обратив внимание на то, что она завершилась без важных объявлений по оружию, хотя Путин признал, что этот вопрос был в повестке дня.

Высказывания Ким Чен Ына об Украине

Диктатор Северной Кореи пообещал поддерживать Путина в борьбе с империализмом, "связи с Россией будут "приоритетом номер один", подчеркнул он.

Пхеньян поддерживает войну России против Украины и желает РФ успеха.

"Уверены в том, что русская армия и народ непременно одержат большую победу в священной борьбе для наказания сборища зла, претендующего на гегемонию и питающего экспансионистские иллюзии. Глубоко убежден, что героическая российская армия и народ, блестяще следуя традиции победы, уверенно продемонстрируют бесценные преимущества чести на двух фронтах — СВО и построение сильного государства", — уточнил фигурант "Миротворца" свою позицию.

Армию оккупантов Ким Чен Ын назвал "героической", которая "уверенно демонстрирует бесценные добродетели чести" в так называемой "СВО". Кроме того, по словам северокорейского диктатора, Россия "поднялась для защиты своего суверенитета и безопасности".

Во время торжественного обеда Ким предложил тост "за доброе здоровье уважаемого президента России товарища Владимира Путина, новую победу великой России, непрерывное развитие и укрепление русско-корейской дружбы".

Напомним, что 12 сентября северокорейский лидер прибыл в Россию. Он приехал на личном бронепоезде.

Фокус писал, насколько отчаянно нужны друг друга эти два диктатора — Ким Чен Ын и Владимир Путин. При этом российский тиран скрыл детали встречи, чтобы не усилить антироссийские санкции.