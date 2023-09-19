"Один пояс — один путь": Путин планирует поехать в Китай для встречи с Си Цзиньпином

По данным росСМИ, президент РФ Владимир Путин прибудет в Пекин в октябре для проведения двусторонних переговоров.

Российский диктатор Владимир Путин намерен посетить Китай в октябре для встречи с лидером КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, которого цитирует ТАСС.

"В октябре рассчитываем на обстоятельные двусторонние переговоры президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине в рамках участия главы российского государства в мероприятиях международного форума "Один пояс — один путь", — сказал Патрушев.

Напомним, 22 августа глава российской компании Polymetal Виталий Несис заявил, что планирует ее продать новым владельцам, среди которых есть инвесторы из Китая. Причина продажи — попытка обойти наложенные США санкции и надежда не потерять бизнес в РФ.

Напоминаем, Китай, хоть и выступает как союзник России, официально отрицает, что продает ВС РФ компоненты для производства оружия. Представители КНР уверяют, что сообщения об этом распространяют "безответственные СМИ", тогда как они все делают для мира в Украине. В то же время СМИ утверждают, что страна-агрессор получила оптические прицелы, бронежилеты, шесть вертолетов и тысячу дронов.

21 августа в КНР заявили, что Пекин не поставляет Москве компоненты для производства оружия.