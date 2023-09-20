"Киев стреляет себе в ногу": депутат сейма Польши выставил Украине "счет" за помощь (видео)

Кшиштоф Босак подчеркнул, что эти расчеты не включают помощь, которую предоставляют международные организации, к которым относится Польша, например Европейский Союз. Не учитываются также экономические потери Польши, особенно в связи с массовым поступлением украинского зерна.

Во вторник, 19 сентября, Конфедерация Свободы и Независимости организовала пресс-конференцию перед посольством Украины в Варшаве, во время которой "выставила счет" украинскому государству за помощь, которую ей оказала Польша в связи с российской агрессией. Об этом сообщает Kresy.pl.

"Мы находимся в украинском посольстве, чтобы прокомментировать рост напряженности и ответные действия, объявленные украинским правительством против Польши за сохранение тарифов на сельскохозяйственную продукцию из Украины, которые начали разрушать польский сельскохозяйственный рынок", — сказал депутат Конфедерации Кшиштоф Босак.

По его словам, украинская власть объявила, что будет судиться с Польшей во Всемирной торговой организации, что "само по себе абсурдно", потому что она может подать в суд на весь Европейский Союз, а не только на Польшу, и что введет ответные пошлины на некоторые товары из Польши.

Также Кшиштоф Босак добавляет, что Украина подала жалобу на Словакию, Польшу и Венгрию во Всемирную торговую организацию после решения этих стран ограничить украинский импорт.

"Об этом шаге ранее анонсировала украинская власть. Днем позже премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что если Польша и Венгрия не снимут эмбарго на украинскую агропродукцию, Киев введет запрет на импорт ряда товаров из этих стран", — отметил польский депутат.

Кшиштоф Босак добавил, что в свою очередь заместитель министра экономики и торговли Украины Тарас Качка заявил, что в течение нескольких дней Украина заблокирует импорт лука, помидоров, капусты и яблок из Польши.

"Эта ситуация подводит нас к горькому итогу о дружбе президента Дуды с президентом Зеленским и о партнерских отношениях между правительством Польши и правительством Украины. Мы видим, что этих партнерств нет. Они были напряжены перед войной", — отметил Босак.

В этом контексте он напомнил, что еще до российско-украинской войны были элементы транспортной блокады в связи со спором относительно разрешений для украинских водителей-дальнобойщиков, а сейчас "у нас есть большой спор относительно торговой политики, в частности в аграрной сфере".

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Как уже известно, Конфедерация появилась под украинским посольством, чтобы выставить счет за помощь.

"К сожалению, здесь власть в Киеве абсолютно неблагодарна. Они верят, что могут относиться к Польше дерзко и требовательно, что они могут не принимать во внимание очень скромно и робко артикулированные интересы польского государства правительством ПиС, которое их предавало более года, а сегодня сталкивается с иллюзиями", — подчеркнул депутат Конфедерации.

Конфедерация "выставила счет" Украине, ссылаясь на данные Института мировой экономики в Киле, заявив, что эти данные "существенно занижены и неполные".

Этот институт оценивает военную помощь Украине в более 14 миллиардов злотых. Гуманитарная помощь, предоставленная Польским государством Украине, составила 4,3 млрд злотых. Финансовая помощь в размере примерно 1,6 млрд злотых.

Помощь украинским гражданам, предоставленная Польским государством на основании специальных актов, которые поддержали все политические силы, кроме Конфедерации, составила 71,4 млрд. злотых. Частная помощь поляков, предоставленная польскими домохозяйствами, более 10 миллиардов злотых.

Общая сумма составляет 101,3 млрд злотых.

Босак подчеркнул, что эти расчеты не включают помощь, которую предоставляют международные организации, к которым относится Польша, например Европейский Союз. Не учитываются также экономические потери Польши, особенно в связи с массовым поступлением украинского зерна.

"Киев стреляет себе в ногу этими дерзкими, воинственными заявлениями о введении ответных санкций", — добавил депутат.

Напомним, Министр по делам Европейского Союза Шимон Шинковський вель Сенк сделал заявление агентству в котором говорится, что Польша может перестать поддерживать Украину, если внутри страны не будет такого одобрения.