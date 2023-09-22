Посольство России в Армении подверглось нападению после заявления о Карабахе

Заявление российского представителя о Карабахе в Совбезе ООН вызвало негативную реакцию в Ереване. Посольство РФ в городе облили красной краской.

Посольство России в столице Армении Ереване облили красной краской после фактического признания Россией Карабаха территорией Азербайджана. Двое молодых людей выразили протест против заявления представителя РФ. Они принесли к посольству красную краску и облили вход. Охранник не успел остановить протестующих. После инцидента они сразу покинули место происшествия и не были задержаны. Об этом сообщает армянское издание Hraparak.

Армянские СМИ пишут, что во время слушаний в Совбезе ООН, состоявшихся в четверг, 21 сентября, представитель России в своем выступлении назвал столицу Карабаха "Ханкенди". Это название используется Азербайджаном. Армяне называют город Степанакертом. В Армении расценили это как факт признания территориальных претензий Азербайджана в отношении Карабаха.

На слушаниях в Совете безопасности ООН Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обострении ситуации в Карабахе. Азербаджан также заявил, что Совбез "предвзят" в отношении действий Еревана.

Россия, которая долго выступала посредником в конфликте вокруг Карабаха и становилась на сторону Армении, фактически признала суверенитет Азербайджана на спорной территории.

Напомним, после обострения ситуации в Карабахе Кремль разослал рекомендации государственным и проправительственным СМИ с "правильными" тезисами.

Ранее Фокус писал, что Словакия выслала российского дипломата. По данным МИД Словакии, сотрудник российского посольства грубо нарушил Венскую конвенцию.