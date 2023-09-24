Восстание в России за счет мигрантов: оппозиционер из РФ раскрыл планы Эрдогана против Кремля

Турецкий лидер мечтает создать империю Великого Турана для жителей Казахстана, Кыргызстана, а также российских республик Башкирии, Татарстана и Якутии. Украинское контрнаступление может дать волнению большой импульс, считает российский оппозиционер Вячеслав Мальцев.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган способен поднять восстание в России, если Украина освободит Крым. Такое мнение выразил российский оппозиционер Вячеслав Мальцев в общении с агентством УНИАН .

По мнению оппозиционера, у турецкого лидера есть идея создания Великого Турана, империи всех тюркских народов. В это образование должны войти Казахстан, Кыргызстан и российские республики — Башкирия, Татарстан, Якутия и другие.

"Нужно понимать, что всего тюркских народов более 200 миллионов человек. Это огромный народ. Украинское наступление могло бы сейчас всех спасти. После того, как Россия потеряет Крым, я думаю, Эрдоган бы дал команду на восстание мигрантов в РФ, их там уже десятки миллионов", — продолжил Мальцев.

У президента России Владимира Путина нет военных ресурсов для подавления массы мигрантов. Их восстания в Москве, Санкт-Петербурге и в других городах привели к отсоединению тюркских республик, полагает он.

"Там бы мгновенно поднялись местные и сказали: "Мы не хотим воевать с Украиной, это не наша война, давайте отделяться, нужен суверенитет". Со спецслужбами Турции они работают давно и успешно. Путин это прекрасно знает и никак этому не противодействует", — добавил аналитик.

По мнению Мальцева, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков является турецким шпионом "официально".

"Если кто-то думает, что у Путина рычаги управления в руках, он заблуждается. У Путина есть определенные нити, за которые он хаотично дергает и чего-то может добиться", — заключил он.

Напомним, что Эрдоган недавно раскритиковал негативное отношение к Путину со стороны многих мировых лидеров. Турецкий президент считает Россию "необычной страной, которую нельзя игнорировать".

Фокус ранее писал, что Эрдоган считает идею возврата Крыма Украине невозможной. В 2014 он вел обсуждения с Путиным по поводу оккупированного полуострова.