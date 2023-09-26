В РФ подростка насильно увезли в психбольницу, за требование наказать сына Кадырова— СМИ

По информации российского интернет-издания, Егора Давыдова насильно увезли на обследование в психиатрическую больницу из-за требования наказать Адама Кадырова, который в Грозном избил заключенного.

В Российской Федерации 14-летнего парня насильно увезли в психбольницу из-за требования призвать к ответу сына Кадырова Адама, сообщило 26 сентября российское общественно-политическое интернет-издание Sota.Vision.

По информации корреспондента, к Егору Давыдову в квартиру, где он проживает с мамой и бабушкой, ворвался, вооруженный дубинками и электрошокерами, Специальный отряд быстрого реагирования РФ (СОБР) из-за его комментария в социальных сетях. Парень вместе с другом некоторое время держали дверь комнаты и не пускали оперативников.

"Мальчик попытался блокировать дверь вместе со своими 14-летним и 10-летним друзьями. Сейчас Давыдов задержан, его увезли в психиатрическую больницу на обследование", — говорится в сообщении.

Также канал сообщает, что ранее Давыдов участвовал защите Битцевского и Троицкого лесов.

Что этому предшествовало

Как сообщалось ранее, сын главы Чечни Рамзана Кадырова мог избить в СИЗО Грозного жителя Волгограда Никиту Журавеля, который сжег Коран на фоне мечети. На этот скандал отреагировала омбудсмен РФ Татьяна Москалькова.

По ее словам, к ней пришло обращение от обвиняемого Никиты Журавеля. Он утверждает, что к ним в СИЗО в Грозном пришел с визитом сын главы Чеченской Республики Адам Кадыров и избил его. Москалькова сообщила, что уже отправила обращение своему коллеге из Чечни Мансуру Солтаеву, чтобы тот немедленно разобрался с ситуацией.

Омбудсмен Чеченской Республики рассказал, что он приехал в СИЗО, чтобы также пообщаться с жертвой по данному вопросу и выяснить больше подробностей. Оказалось, что на встрече присутствовал и глава Чечни Рамзан Кадыров, а после того, как он покинул кабинет, 15-летний Адам Кадыров его избил.

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Сам Рамзан Кадыров поддержал незаконные действия своего сына и так прокомментировал избиение Журавеля: "Избил и правильно сделал. Более того, я считаю, что тот, кто посягнул на любое Священное Писание, в частности тот, кто демонстративно сжигает его, кто оскорбил этим десятки миллионов граждан нашей великой страны, должен понести суровое наказание".

Напомним, 26 сентября Фокус писал, что Ксения Собчак показала Рамзана Кадырова и рассказала об угрозах в свой адрес. По словам российской журналистки, глава Чечни "запретил" обсуждать его семью.

Ранее, 8 июля сообщалось, что Рамзан Кадыров посреди войны оставил пост главы Чечни из-за летнего отпуска. На время его отсутствия исполнять обязанности главы Республики будет глава Кабмина региона Муслим Хучиев.