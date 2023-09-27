Трамп признан виновным в мошенничестве с активами в Нью-Йорке – Reuters

Трамп отрицает обвинения на основании того, что он может найти сговорчивого покупателя, который заплатит любую цену за его поместье в Мар-а-Лаго.

Дональд Трамп и его семейный бизнес были признаны виновными в мошенничестве. Суд удовлетворил гражданский иск генерального прокурора штата Нью-йорк Летиши Джеймс, в котором бывший президент США обвиняется в незаконном завышении его активов и собственного капитала. О решении судьи Артура Энгорона сообщает агентство Reuters.

Иск на Трампа и Trump Organization был подан год назад. Генеральный прокурор выдвинула обвинения в том, что в течение десяти лет Дональд Трамп и принадлежащий его семье бизнес лгали о стоимости активов и собственном капитале бывшего президента с целью получения более выгодных условий по банковским кредитам и страхованию.

Летиша Джеймс заявила, что Трамп предоставил банкам и страховым компаниях сфальсифицированную годовую финансовую отчетность, увеличил свой собственный капитал более чем на 2 миллиарда долларов, а по другим данным – на 3,6 миллиарда.

Генпрокурор заявила, что завышенные активы включали поместье Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде, его пентхаус в Башне Трампа на Манхэттене, а также различные офисные здания и поля для гольфа.

Судья Энгорон заявил, что генпрокурор предоставил доказательства, подтверждающие ответственность Трампа за ложную оценку нескольких объектов недвижимости. Судья также заявил, что показания бывшего президента США в свою защиту "совершенно не имеют под собой никаких оснований ни с точки зрения закона, ни с точки зрения фактов".

"Он, кажется, считает, что цифры не были завышены, потому что он может найти "покупателя из Саудовской Аравии", который заплатит любую цену, которую он предложит".

Следующее заседание суда над Трампом по делу о мошенничестве назначено на 2 октября. Предполагается, что судебный процесс продлится как минимум месяц.

Напомним, тюремное фото Трампа увеличило бюджет его предвыборной кампании на рекордные $7,1 млн.

Также Фокус писал о том, что сын Трампа начал продавать мерч с тюремной фотографией своего отца.