Избил подозреваемого в СИЗО: сын Кадырова Адам сделал дерзкое заявление (фото)

Парень уверен в своей безнаказанности по отношению к уроженцу Украины. Нашлись те, кто раскритиковал действия Кадырова-младшего.

15-летний сын Рамзана Кадырова Адам, который жестоко избил подозреваемого в сожжении Корана Никиту Журавля в СИЗО, считает себя абсолютно безнаказанным. На фоне скандала об избиении в своем Инстаграм он сделал дерзкую публикацию.

"Можешь сплетничать, ненавидеть, завидовать и обсуждать меня. Но ведь мы оба понимаем, что при встрече ты будешь мило улыбаться...", — написал он.

В ответ в комментариях нашлись те, кто его раскритиковал. Неприятные комментарии относительно персоны Кадырова-младшего и избиения подозреваемого под публикацией начали исчезать, также он ограничил возможность комментирования.

Напомним, что РФ подростка насильно увезли в психбольницу, за требование наказать сына Кадырова. К 14-летнему Егору Давыдову в квартиру, где он проживает с мамой и бабушкой, ворвался СОБР. Парень вместе с другом некоторое время держали дверь комнаты и не пускали оперативников.

Ранее сообщалось, что сын главы Чечни Рамзана Кадырова избил в СИЗО Грозного жителя Волгограда Никиту Журавеля, который сжег Коран на фоне мечети.