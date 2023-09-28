ГУР не зря отрабатывало армянских сепаратистов: их курировала Пятая служба ФСБ, которая спровоцировала вторжение в Украину

Вечером 26 сентября два высокопоставленных армянских деятеля огласили сведения о самых тесных связях Армении и сепаратистов в Карабахе с силовым блоком РФ, пишет AzFront.

Так, депутат правящей партии Армении Армен Хачатрян публично признался, что все последние годы премьер Пашинян "пытался укреплять эти отношения: даже руководителями силовых структур назначались лица, которые имели теплые отношения с Россией или были бывшими российскими военными".

Более того, бывший глава "Совета безопасности" армянского сепаратистского анклава в Карабахе Самвел Бабаян заявил общественному ТВ Армении, что до недавних пор "президента" Араика Арутюняна курировала Пятая служба ФСБ. С ней сотрудничали и другие лидеры сепаратистов. Экс-глава "Совбеза" отметил, что в результате внутриполитической борьбы Арутюнян был смещен ФСБ с поста "президента", и Лубянка поставила на эту должность другого "своего человека" — Самвела Шахраманяна.

Экс-глава "Совбеза" добавил, что "в ночь на 10-е" был вызван на собрание сепаратистских лидеров, которые "сообщили, что взяли на себя управление" армянским анклавом. Бабаян отметил, что это – "те же люди, работающие под руководством той же службы (Пятая служба ФСБ)".

Экс-глава "Совбеза" подтвердил, что Рубен Варданян, с ноября по февраль занимавший пост "госминистра" ("главы правительства") сепаратистов являлся российским агентом. "Он был отправлен (в Карабах), чтобы усложнить ситуацию… Азербайджан никогда не пошел бы на переговоры при Варданяне", — пояснил Бабаян.

О том, что Варданян связан с российскими спецслужбами AZfront первым сообщил еще в октябре 2022 – до его назначения на пост "госминистра". Тогда телеграм-канал отмечал: "Сепаратистский анклав – только стартовая площадка. Спецслужбы РФ готовят Варданяна в "преемники" Пашиняну…».

Варданян был включен в украинскую базу пособников российской агрессии "Миротворец" за день до того, как 24 апреля начальник ГУР Буданов дал понять, что украинская военная разведка наладила работу по сбору сведений в армянском сепаратистском анклаве в Карабахе.

Согласно базе "Миротворец", Варданяну, помимо прочего, инкриминируются следующие преступления: "Покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. Соучастник преступлений российской власти против Украины и ее граждан. Финансирование российской агрессии на постсоветских территориях".

14 сентября в базу "Миротворец" был включен и Арутюнян, покинувший пост "президента" сепаратистов за две недели до того. Ему инкриминируются следующие преступления: "Покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. Пособник российско-фашистских захватчиков и террористов. Соучастник преступлений российской власти против Украины и ее граждан…".

По данным KP.ua, включение Варданяна и Арутюняна в базу "Миротворец" инициировано ГУР и Национальным агентством по предотвращению коррупции.

14 сентября в украинских СМИ, с подачи спецслужб и при содействии AZfront, были оглашены компрометирующие материалы на Арутюняна. В этой связи сайт 5-канала отмечал: "Украинская военная разведка наладила работу по сбору сведений о событиях в армянском сепаратистском анклаве в Карабахе… Киев четко дал понять всем ставленникам Кремля на территории бывшей советской империи, особенно тем, кто публично поддержал российскую агрессию, что самые сокровенные их тайны в деталях известны украинским спецслужбам".

Пятая служба ФСБ, как сообщал российский оппозиционный сайт Meduza, "курирует связи ФСБ с зарубежными партнерами… Внутри службы существует Департамент оперативной информации, который выполняет функции внешней разведки ФСБ". Именно эта структура "отвечала за предоставление Путину информации о политических событиях в Украине накануне вторжения. И похоже, через две недели войны до Путина дошло, что его ввели в заблуждение: 5-я служба, боясь разозлить руководителя, снабжала его тем, что он сам хотел услышать".