Россия теряет влияние: еще один "партнер" отвернулся от Кремля, — Newsweek

По словам журналистов, отношения между Казахстаном и Россией ухудшились с момента начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Россия теряет влияние на своих соседей из-за военного вторжения в Украину. Об этом заявил экономист и научный сотрудник программы по России и Евразии британского аналитического центра Chatham House Тимоти Эш, комментируя слова президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева о том, что его страна будет придерживаться всех санкционных мер Запада против Москвы. Об этом пишет Newsweek.

По словам Эша, заявление Токаева очень важно, ведь ярко демонстрирует то, как ослабла Россия.

"Ух ты, огромный шаг. Просто показывает ослабление контроля России над регионом из-за идиотского вторжения Путина в Украину. В последние недели он потерял Армению из-за неспособности России помочь", — отметил он.

Журналисты отметили, что отношения между Казахстаном и Россией ухудшились с момента начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. У стран общая граница длинной 7500 километров.

Издание отметило, что от РФ также "отказались" Турция и Армения. Так, президент Реджеп Тайип Эрдоган отказался от возражений против членства Швеции в НАТО, а премьер-министр Никол Пашинян считает, что Путин не смог поддержать его страну в конфликте с Азербайджаном.

Напомним, что Токаев пообещал соблюдать режим санкций против РФ. По его словам, Казахстан имеет контакты с соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима.

"Казахстан однозначно заявил, что будет следовать санкциям и имеет контакты с соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима", — сказал казахстанский лидер.