"Нужно защищаться": полярники объяснили, зачем носят темные очки в Антарктиде

Во время Антарктической весны в октябре-ноябре озоновый слой минимальный. В это время принято говорить о феномене, который называют озоновой дырой, когда ультрафиолет влияет на все живое. Чтобы защитить глаза, полярникам приходится выходить на улицу в темных очках.

Украинские полярники на исследовательской станции "Академик Вернадский" носят черные очки, чтобы обезопасить себя от влияния ультрафиолета. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал руководитель станции "Академик Вернадский", геофизик и участник 28 исследовательской экспедиции Богдан Гаврилюк.

"Озоновый слой создает защиту от ультрафиолета, который убивает все живое. Поэтому когда низкий озон, то на улицу мы выходим в защитных очках. Наш озонометрист померил, что сегодня озон около 140 единиц Добсона [норма озона — около 300 единиц Добсона]", — рассказал полярник.

Собеседник издания отмечает, что над Антарктидой расположена озоновая дыра. Во время Антарктической весны, приблизительно в октябре-ноябре — озоновый слой минимальный. В это время принято говорить о феномене, который называют озоновой дырой, когда ультрафиолет влияет на все живое.

"Поэтому нужно защищаться. В первую очередь глаза, потому что можно их "сжечь". Поэтому мы пользуемся очками. И когда очень низкий озон мажемся кремами", — добавил Гаврилюк.

Как известно, озоновая дыра проявляется при чрезмерно низких температурах. Понижение концентрации озона в стратосфере может достигать 10-40 %.

По одной из теорий, это явление спровоцировало рост действия антропогенного фактора посредством выделения хлор- и бромсодержащих фреонов во второй половине XX века, что привело к уменьшению озонового слоя. Некоторые ученые утверждают, что озоновые дыры в значительной степени естественное явление и не связаны с деятельностью человека и выбросами в атмосферу.

Фокус ранее писал о том, что из-за глобального потепления Нью-Йорк медленно уходит под воду. Ежегодно грунт под мегаполисом опускается примерно на 1,6 мм.

Также Фокус рассказывал 14 сентября о чудовищных последствиях урагана "Даниэль" в Ливии. Редкий средиземноморский ураган из-за вызванного наводнения привел к гибели тысяч людей и появлению озер и рек в обычно засушливой стране на севере Африки.