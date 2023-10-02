Посол Армении в ЕС заявил, что нападение Азербайджана на его страну "неизбежно"

Ереван призвал Евросоюз ввести санкции против Баку и предупредил, что "агрессия" продолжится. Азербайджан, в свою очередь, заявляет, что не планирует нападать на Армению.

Армения призвала Европейский Союз ввести санкции против Азербайджана в ответ на "контртеррористическую операцию" в Карабахе. Тигран Балаян, посол Армении в ЕС, предупредил, что Баку может вскоре напасть на Ереван, если Запад не предпримет решительных действий. Об этом дипломат заявил в интервью агентству Reuters.

Балаян предложил в качестве мер давления на Баку ввести ограничение цен на азербайджанские нефть и газ и приостановить переговоры о сотрудничестве между ЕС и Азербайджаном. Он также призвал Запад "смело" помочь Армении в сфере безопасности.

"Не только правительство Армении, но и многие эксперты, в том числе некоторые из стран-членов ЕС, считают, что нападение на саму Армению неизбежно", – сказал Балаян агентству Reuters в интервью в Брюсселе.

Баку отвергает обвинения и утверждает, что не имеет намерений нападать на Армению.

Посол Армении в ЕС утверждает, что обещаниям президента Азербайджана Ильхама Алиева нельзя доверять, отметив, что он уже нарушил обещание не нападать на Карабах.

Балаян добавил, что Карабах расплачивается за неспособность или нежелание Евросоюза использовать свои инструменты для давления на Азербайджан.

"Это привело к этническим чисткам от 100 до 120 тысяч коренного армянского населения, включая мою собственную семью", – добавил Балаян.

Евросоюз осудил действия Азербайджана, но до сих пор не принял никаких жестких мер. Поиск ответа ЕС осложняется его стремлением избавиться от зависимости от российских энергоресурсов и расширить поставки нефти и газа из Азербайджана.

Балаян настаивает на том, что Баку точно также зависит от стран ЕС как потребителей, и эту зависимость можно использовать как реальный рычаг давления.

Встреча в Гранаде по Карабаху

Ожидается, что на этой неделе состоится саммит в испанской Гранаде по ситуации в Карабахе. Встреча на высшем уровне пройдет при участии лидеров Армении, Азербайджана, Германии, Франции и президента Европейского совета Шарля Мишеля.

Тигран Балаян заявил, что саммит принесет результаты только в том случае, если ЕС займет жесткую позицию в отношении президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Если лично Алиеву не будет определена четкая красная линия за невыполнение обязательств, это снова будет напрасно", – подчеркнул Балаян.

Посол Армении в ЕС также отметил, что Армения оказалась "в очень уязвимом положении" с точки зрения безопасности, потому что ее традиционный союзник Россия не выполнила заказы на поставку оружия на сотни миллионов долларов.

Балаян отказался уточнить, какую именно помощь в сфере безопасности хочет получить Армения, заявив, что это вопрос технических экспертов.

Напомним, "глава" самопровозглашенной "Республики Арцах" Самвел Шахраманян подписал указ о завершении существования непризнанной республики до 1 января 2024 года.

Ранее СМИ писали о том, что тысячи армян бегут из Карабаха из страха этнических чисток. Армения заявила, что примет у себя всех беженцев.