Выставка на миллиарды рублей: сколько россияне заплатят за участие Путина в выборах

По данным российских журналистов, основные затраты связаны с организацией выставки-форума "Россия". Предполагается, что именно там в ноябре Путин объявит о своем намерении баллотироваться на очередной президентский срок.

Запуск предвыборной кампании Владимира Путина обойдется российскому бюджету в 1,8 миллиарда рублей (~$14 млн). К такому выводу пришли журналисты российского медиа "Агентство. Новости", ссылаясь на данные с сайта госзакупок и Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ).

По данным росСМИ, основные затраты связаны с организацией выставки-форума "Россия", на которой предполагается, что Путин объявит о своем участии в президентских выборах.

Согласно анализу "Агентства", на данный момент российские власти сделали заказов связанных с форумом на сумму 1,65 миллиарда рублей через сайт госзакупок. Кроме того, еще 203 миллиона рублей выделены ВДНХ в качестве грантов от ПФКИ.

Самые значительные расходы будут нести регионы, включая аннексированные Крым и Донецкую область. 30 регионов планируют потратить на свое участие в выставке более 1 миллиарда и 36 миллионов рублей. Средства будут направлены, главным образом, на строительство павильонов на ВДНХ. Ленинградская и Воронежская области оказались наиболее щедрыми в этом вопросе, отмечают журналисты.

Кто еще выделил деньги

Федеральное министерство энергетики также значительно вложит в участие в форуме, зарезервировав 329 миллионов рублей.

Президентский фонд культурных инициатив предоставит 203 миллиона рублей на поддержку пяти проектов, которые будут реализованы на ВДНХ. Наибольшие суммы выделены на проекты, такие как "Лига экскурсоводов", выставка елок России, ледовый спектакль "Щелкунчик", фотовыставка о достижениях России в XXI веке и патриотические концерты "Песни великой страны".

Как выяснили российские журналисты, организатором выставки-форума "Россия" на ВДНХ является автономная некоммерческая организация "Дирекция выставки достижений "Россия", возглавляемая Натальей Виртуозовой. Дирекция выступила подрядчиком по некоторым госзаказам на общую сумму в 274 миллиона рублей.

Журналисты подсчитали, что расходы на форум на ВДНХ уже превысили расходы на Восточный экономический форум и Петербургский международный экономический форум за месяц до его начала.

Когда Путин объявит о своем участии в выборах

По данным роСМИ, старт выставки-форума "Россия" намечен на начало ноября, и на ней Владимир Путин, возможно, объявит о своем участии в выборах президента в 2024 году.

"Согласно указу президента, форум проводится "в целях демонстрации важнейших достижений РФ в различных отраслях экономики"и "положительного опыта развития субъектов РФ". "Фактически это — достижения Владимира Путина", — объяснил источник газеты "Коммерсантъ".

Напомним, 3 октября российские СМИ сообщали что весной 2024 года в России запланированы президентские выборы. На данный момент официальное объявление о начале избирательной кампании от российских властей еще не поступило. Но сторонники президента РФ Владимира Путина уже активно ищут людей, которые будут призывать россиян поддержать его.