ЕС, Россия и США провели тайные переговоры в преддверии событий в Карабахе, — Politico

По данным журналистов, на встрече акцент был сделан на решении вопроса поставки продовольствия и топлива для приблизительно 100 000 жителей Карабаха.

Европейский союз, Россия и Соединенные Штаты Америки провели конфиденциальные переговоры незадолго до объявления "антитеррористической операции" на территории Карабаха. Об этом сообщает издание Politico.

По информации от дипломата, ознакомленного с ходом переговоров, встреча прошла 17 сентября в Стамбуле в рамках усилий, направленных на достижение цели прекратить девятимесячную блокаду Карабаха со стороны Азербайджана и обеспечить проход гуманитарных конвоев из Армении в этот регион.

На встрече акцент был сделан на решении вопроса поставки продовольствия и топлива для приблизительно 100 000 жителей Карабаха.

Среди представителей стран были:

Луис Боно, старший советник Вашингтона по вопросам кавказских переговоров;

Тойво Клаара — представитель ЕС в регионе;

Игорь Ховаев — специальный посланник российского президента Владимира Путина по вопросам отношений между Арменией и Азербайджаном.

Как подчеркнул дипломат, Клаар усердно старался поддерживать открытые линии коммуникации на многих фронтах в течение "недавних лет", включая переговоры с Ховаевым и заместителем министра иностранных дел России Михаилом Галузиным, чтобы избежать недоразумений с партнерами.

Представитель Госдепартамента США отказался комментировать встречу.

По словам американского чиновника, который пожелал остаться анонимным, дискуссия возникла из понимания того, что Кремль все еще удерживает влияние в регионе.

"Мы должны иметь возможность работать с россиянами над этим вопросом, потому что они имеют влияние на стороны, тем более, что мы сейчас находимся в нестабильном состоянии", — пояснил чиновник.

Напомним, 19 сентября в Азербайджане объявили о начале "антитеррористической операции" на территории Карабаха. 20 сентября правительство страны заявило, что достигло поставленных целей и прекращает стрельбу.

По оценкам ООН от 2 октября, за последние несколько дней Карабах покинули более 100 000 человек и на данный момент там проживают от 50 до 1000 этнических армян. При этом миссия ООН не обнаружила разрушений гражданской инфраструктуры.