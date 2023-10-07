Вместо тюрьмы — награда: сын Кадырова, избивший в СИЗО подозреваемого, стал героем Чечни

"Герой Чечни" — высшая награда в республике. Ранее ее получил Кадыров-старший, который подписал указ о награждении самого себя.

15-летнему сыну Рамзана Кадырова Адаму дали звание героя Чечни. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ, его дядя, Адам Делимханов.

Он назвал Кадырова-младшего "ярким примером исключительно грамотного, всесторонне образованного и целеустремленного молодого человека".

"С самых юных лет он проявлял лидерские и организаторские качества, всегда стремился к своему развитию и никогда не терял время", — напел оду Кадырову Делимханов.

Кроме этого он перечислил достижения сына Кадырова — выучил наизусть Коран и имеет победы в турнирах по смешанным единоборствам и стрельбе.

О Кадырове-младшем в обществе заговорили недавно, после того, как он пришел в СИЗО и там избил подозреваемого в публичном сожжении Корана уроженца Украины Никиту Журавля.

Об этом инциденте стало известно от уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. Омбудсмен отметила, что для выяснения подробностей инцидента она обратилась к уполномоченному по правам человека в Чечне.

Сам Рамзан Кадыров похвалил своего сына за избиение Никиты Журавеля, прокомментировав "правильно сделал". Адам Кадыров считает себя абсолютно безнаказанным и на фоне скандала об избиении в своем Инстаграм он сделал дерзкую публикацию.

"Герой Чечни" — высшая награда в Чечне. Указы о ее присуждении подписывает глава республики. Первым носителем титула "герой Чечни" стал сам Рамзан Кадыров, который подписал указ о награждении себя.