"Мы здесь в рабстве": рабочие "Газпрома" устраивают бунты из-за задержки зарплаты

Рабочие месторождения, которое является рекордсменом по запасам в Восточной Сибири, объявили забастовку из-за ухудшения условий труда.

На Ковыктинском месторождении начались задержки заработных плат и забастовки рабочих. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на "Новосибирск Онлайн".

Один из работников рассказал, что 4 октября вахтовики перестали выходить на работу. Разнорабочий Алексей Зимин, который заключил 2-месячный контракт с подрядчиком "Газпрома", пожаловался на ситуацию на объекте.

"Мы работаем по два месяца, и нам не выплатили ни зарплату, ни аванса", — заявил мужчина, который приехал в Иркутскую область на заработки.

В сообщении говорится о том, что российский монополист с середины 2022 года испытывает растущие финансовые проблемы. К этому моменту благодаря российскому газу были последовательно отключены почти все ключевые европейские страны, а взрыв на трубопроводах "Северный поток-2" и "Северный поток-1" лишил компанию возможности возобновить поставки в обозримом будущем.

Ковыктинское месторождение

Ковыктинское месторождение является рекордсменом по запасам в Восточной Сибири. Оно питает газом проложенный в Китай трубопровод "Сила Сибири".

В марте 2011 года "Газпром" приобрел на аукционе комплекс ОАО "РУСИА Петролеум". Это позволило компании получить право на лицензию на Ковыктинское газоконденсатное месторождение. Его запасы (по категории А + В + С1 + С2) составляют 1,5 трлн куб. м, запасы газового конденсата — 77 млн тонн. Кроме того, в месторождении сосредоточены большие запасы гелия.

Напомним, в начале октября Молдова окончательно отказалась от закупок российского газа. Оказалось, что покупать "голубое топливо" на европейском рынке для страны гораздо дешевле, чем платить "Газпрому". Министр энергетики Молдовы Виктор Парликов предупредил, что его государство не будет покупать у российской компании газ для территорий, которые контролирует Кишинев.