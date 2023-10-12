После ухода с российского рынка Nokia, Huawei и Ericsson у российских мобильных операторов начались проблемы

После начала полномасштабного вторжения РФ основные мировые производители телекоммуникационного оборудования Huawei, Nokia и Ericsson прекратили бизнес с Россией и не поставляют свою продукцию в РФ. Последствия этого шага стали ощутимы сейчас: у всех мобильных операторов начались проблемы с базовыми станциями связи. Об этом пишет российское бизнес-издание "Коммерсант" со ссылкой на источники в крупнейших мобильных операторах страны-оккупанта, а также экспертов рынка, передает "Интерфакс-Украина".

Сейчас установку новых базовых станций российские мобильные операторы сократили на 60%, а объемы дефицита станций оцениваются в 50 тысяч. Имеющиеся запасы в 20 тысяч критически недостаточны для поддержания сетей и почти исчерпаны.

"Операторы в течение последнего года тестируют оборудование производителей "третьего эшелона" из Китая и других стран, чтобы заместить основных поставщиков ZTE и Huawei (которые вышли из РФ), но результаты неудовлетворительные", — говорится в статье.

Официально российское Минцифры проблемы из-за санкций отрицает. В то же время даже официальная статистика страны-оккупанта свидетельствует о том, что количество новых базовых станций в 2022 году стремительно упало — на 58% относительно 2021 года.

Поэтому российские нарративы о "санкциях не работают" и надежды на параллельный импорт в очередной раз потерпели крах.

Мировые телеком-лидеры один за другим покинули рынок страны-агрессора с начала 2022 года. В частности, Nokia и Ericsson официально заявили о выходе из России, а китайская Huawei прекратила бизнес в России без официальных заявлений.

Как сообщалось ранее, российские авиакомпании все чаще отменяют рейсы из-за поломки самолетов. Причиной этому является неспособность обслуживать и ремонтировать самолеты без западных компонентов, которые не поставляются в Россию из-за санкций ЕС и США.