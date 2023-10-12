"Глаза не туда смотрят": Кадыров допросил парня, которого обвиняют в сожжении Корана (видео)

Подозреваемый Никита Журавель на опубликованном ролике заявил о своем желании изучить больше про ислам, однако глава Чечни выразил сомнение, что это стремление было от души. Он считает парня агентом СБУ.

Глава Чечни поделился фрагментом с допроса Никиты Журавеля, которого подозревают в сожжении Корана. На нем парень говорит, что собирается узнать больше про другую веру. Ролик опубликован в Telegram-канале Рамзана Кадырова 12 октября.

Обвиняемый Никита Журавель признается, что хотел бы учить сам ислам, или хотя бы постараться, однако такое стремление Рамзан Кадыров не совсем оценил.

"Принять ислам? Ты не от души это говоришь. Глаза куда-то не туда смотрят", — заявил глава Чечни.

В самой публикации Никиту Журавеля называют агентом СБУ, который якобы еще до своего задержания был подготовлен к допросам и повторял постоянно заученную фразу.

В искренности его желания лидер Чеченской республики сомневается, ведь перед этим парень по его мнению лгал и пытался юлить в других темах.

"Отсутствие твердости и определенности в намерении, неуверенность, попытки уйти от прямых ответов выдали в нем настоящего шайтана, мерзкого осквернителя, который сжег Коран не из-за невежества или незнания, а осознанно, желая оскорбить мусульман, стравить конфессии в России, нарушить тот многолетний покой и перечеркнуть всю ту работу, которую выполняет российское государство и общественность ради межрелигиозного согласия", — заявил Рамзан Кадыров.

Отдельно он отметил, что Никита Журавель — ярко выраженный провокатор и диверсант, который якобы работает в стиле европейских спецслужб. В то же время у России, продолжает Рамзан Кадыров, другие представления о свободе и они в разы правильнее, считает он.

Напомним, 16 августа сообщалось, что сын Кадырова мог избить в СИЗО россиянина, который сжег Коран. На этот скандал отреагировала омбудсмен РФ Татьяна Москалькова. Она пообещала совместно с чеченским коллегой разобраться в ситуации.