Во всем виновата война с Украиной: в России жалуются на дефицит курятины

В первую очередь о нехватке курятины говорят рестораторы. Представители отрасли утверждают, что дефицит возник из-за нехватки персонала и высоких цен на корма.

Рестораны России фиксируют дефицит куриного мяса. О проблеме сообщили в Rostic's и KFC. Наличие проблемы подтвердил глава Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Игорь Бухаров. Супруг актрисы Ларисы Гузеевой заявил, что надеется – скоро этот вопрос разрешится. Об этом пишут "РИА Новости".

При этом в пресс-службе Минсельхоза РФ заявили, что "внутренний потребительский рынок полностью обеспечен мясом птицы".

"По данным Национального союза птицеводов, приоритетным является удовлетворение потребностей населения в социально значимой продукции, в том числе — через торговые сети", — сообщили в Минсельхозе РФ, подчеркнув, что в условиях сохраняющегося роста спроса на мясо птицы российские предприятия продолжают наращивать объемы производства — для этого задействованы все мощности.

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Однако в ресторанах сообщают о дефиците. Так, в пресс-службе компании "Юнирест", которая управляет брендами Rostic's и KFC в России, сообщили, что сейчас на российском рынке все потребители куриного мяса сталкиваются со сложной ситуацией, связанной, в том числе с его дефицитом, и их заведения исключением не являются.

А глава Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Игорь Бухаров сообщил, что в России существует дефицит куриного мяса из-за того, что на птицефабриках не хватает работников, а также выросла цена на корма.

"У нас проблемы с куриным мясом. На птицефабриках не хватает кадров, имеет место нарушение логистических цепочек, увеличение стоимости кормов, издержек", — сказал Бухаров.

Напомним, в конце мая 2023 года нехватка куриного мяса возникла из-за сложностей на производстве в Белгородской области — именно этот регион, по данным Росстата, является лидером по производству мяса птицы в России.

К тому же цены на курицу значительно выросли. В первую очередь роль сыграло подорожание яиц, которые нередко доставляют из-за рубежа, а также медикаментов для птиц.

"Товар у нас либо импортный, либо квазиимпортный: яйца приходят из-за рубежа, медикаменты для куриц — тоже. Не существует производства мяса без антибиотиков", — заявил предприниматель Дмитрий Потапенко.

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По его словам, в 2022 году мясо не подорожало так сильно, потому что у производителей еще был запас препаратов. А теперь он закончился.

"Раньше курица была самым дешевым мясом. Теперь она догонит все то, что подорожало ранее, в первую очередь свинину, а также говядину и баранину", — сообщил предприниматель.

Также на подорожание мяса бройлеров повлияли рост цен на корма для птиц, дороговизна оборудования и увеличение спроса на курицу. Как известно, РФ поставляет курятину в Саудовскую Аравию.

Напомним, ранее Фокус писал о том, как война РФ с Украиной спровоцировала дефицит рабочих в промышленном секторе в РФ. Разведка Британии сообщила, что в России планируют до конца года завербовать на войну 420 тысяч контрактников.