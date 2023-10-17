Член ИГИЛ убил двух человек в Брюсселе: футболисты не вышли на поле из-за стрельбы (видео)

Стрелок, который объяснил двойное убийство "местью за мусульман", разъезжает по улицам города и кричит "Аллах Акбар". По мнению премьера Бельгии Александра де Кроо, он совершил "трусливое нападение".

Мужчина, который 16 октября застрелил двух человек в центре Брюсселя и разыскивается полицией, ездит по городу на своем скутере и выкрикивает "Аллах Акбар". Соответствующим видео с места событий поделилось медиа NewsAlerts Global в соцсетях.

"Пожалуйста, будьте очень осторожны в городе", — призвали журналисты.

Матч Бельгия — Швеция отменен

Бельгийская футбольная команда после сообщений о стрельбе в городе заявила, что игра была остановлена.

"Наши мысли со всеми пострадавшими", — отметила пресс-служба.

В соцсетях передали, что игроки отказались выходить на поле после перерыва между первым и вторым таймами.

Позже в УЕФА официально подтвердили, что отборочный матч Евро-2024 был отменен. В принятии этого решения участвовали обе команды и полиция.

Бельгийский премьер назвал стрелка трусом

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо отреагировал на двойное убийство в центре Брюсселя, назвав его "трусливым нападением". Также чиновник выразил свои соболезнования родственникам погибших.

"Мы следим за ситуацией и просим жителей Брюсселя быть бдительными", — добавил он.

Напомним, 16 октября мужчина застрелил в центре Брюсселя двух человек, которые могли быть футбольными фанатами. Позже он опубликовал видеообращение, в котором заявил о принадлежности к ИГИЛ и объяснил убийства "местью за мусульман".

Ранее в Черкасской области задержали мужчину, который устроил стрельбу и ранил сотрудника полиции. Правоохранители изъяли у него огнестрельное оружие, боеприпасы и гранату.