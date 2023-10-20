Четвертый рейс: из Израиля в Румынию эвакуировали еще 79 украинцев

По данным посольства Украины в Израиле, украинцам была предоставлена консульская помощь во время регистрации и прохождения паспортных и таможенных процедур.

В четверг, 19 октября, был запущен четвертый эвакуационный рейс из Израиля в Румынию с 79 украинскими гражданами на борту. Об этом сообщает посольство Украины в Израиле.

"В 22:30 по местному времени, из аэропорта Бен Гурион (Тель Авив) чартерным рейсом в г. Бухарест (Румыния) улетел четвертый эвакуационный борт с 79 гражданами Украины", — говорится в сообщении.

Посольство сообщает, что предоставило консульскую помощь украинцам во время регистрации и прохождения паспортных и таможенных процедур.

Отметим, в Израиле должны начаться боевые действия против террористов ХАМАС, которые 7 октября пересекли границу Сектора Газа и убили около 1200 человек. Кроме того, похищено около 150 человек, причем, согласно данным посла Корнийчука, среди них может быть пять украинцев.

На сегодня Армия обороны Израиля наносит ракетные удары по штабам боевиков в Секторе Газа и отчитывается об уничтожении командиров исламистов. Тем временем накапливается бронетехника ЦАХАЛ: десятки машин зафиксировали СМИ. Также заметили подготовку бронемашин к угрозе с воздуха: на танки наваривают металлические решетки для защиты от ударных дронов.