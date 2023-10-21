"Объединить мир": у США есть возможность сформировать новый мировой порядок, - Байден

Глава Белого дома заявил на предвыборном мероприятии, что за 50 лет старый мировой порядок выдохся, а также напомнил присутствующим о дружбе Путина и Трампа.

США – страна, которая сможет построить новый мировой порядок, если проявит достаточную смелость и уверенность в себе. Об этом заявил американский президент Джо Байден на предвыборном частном приеме по сбору средств в Белом доме, а расшифровку его речи опубликовал портал Miragе.

"Итак, я думаю, что у нас есть возможность сделать что-то, если мы достаточно смелы и уверены в себе, чтобы объединить мир так, как никогда раньше. Мы жили в послевоенный период в течение 50 лет, и это работало чертовски хорошо, но это как бы выдохлось. Нужен новый мировой порядок в некотором смысле, подобный тому, который был мировым порядком… У нас есть реальная возможность объединить мир так, как этого не было уже долгое время, и укрепить перспективу мира, а не умалить ее", – подчеркнул он.

Байден уверен, что при должном усилии все удастся.

"Назовите мне хоть один кризис, в который мы когда-либо попадали, и из которого мы не вышли сильнее в Америке. Назови мне хоть одного. Назовите мне тот случай, когда мы вошли и не вышли сильнее", – спросил он у присутствующих.

Выборы 2024 — момент истины

Учитывая, что встреча все же носила предвыборный характер, Байден в ходе общения с присутствующими не обошел стороной грядущие выборы.

"Все основные права, которые мы долгое время считали само собой разумеющимися, с чем они (республиканцы) хотят иметь дело? Они хотят это забрать. Они хотят отобрать это, будь то изменение судебной системы, будь то меры по решению проблемы ЛГБТК-законодательства, речь идет о праве голоса, просто – о праве выбора. Подумайте обо всех отдельных вещах, которые представляют собой камни преткновения".

Вместе с тем он добавил, что республиканская партия уже не та, имея в виду недавнее голосование на пост спикера Палаты представителей, когла конгрессмен из Огайо Джим Джордан, долгое время критиковвший помощь США Украине, проиграл в третий раз..

"Эти республиканцы МАGА составляют около 30 процентов этой партии, и теперь вы видели — выдающегося джентльмена из Огайо, его только что пинали по заднице… Он проиграл голосование в третий раз, затем, когда они вернулись на закрытое собрание, было проведено тайное голосование. И я думаю, что против него проголосовало около 140 человек. Потому что вы знаете, почему они не сделали этого публично? Запуганы", – подчеркнул глава Белого дома.

В своей речи политик также упомянул дружбу Дональда Трампа, который намерен баллотироваться на президентский пост, с Путиным, и подчеркнул, что новые выборы в США станут моментом истины.

"Знаете, на мой взгляд, на карту поставлена буквально американская демократия. Я знаю, когда я произнес эту речь в 2020 году в Зале Независимости, люди подумали, что это преувеличение. Так думали все, кроме американского народа. Люди обеспокоены, обеспокоены нашей демократией", – уверен 45-й президент США.

Путин и Трамп дважды встречались во время президентства последнего

Днем ранее, во время обращения к нации глава Белого дома подчеркнул, что помощь Украине и Израилю — это важнейшая инвестиция, которая в течение поколений принесет выгоды американцам.

Байден отметил, что ХАМАС хочет уничтожить государство Израиль, прикрываясь мирными жителями сектора Газа. В то же время Путин отказывает Украине в праве на существование. Президент США заявил, что необходимо сделать все, чтобы Украина и Израиля добились успеха в этой борьбе. Ведь если террористов не остановить, то их аппетиты будут только расти.

Ранее Фокус писал, что в Кремле отреагировали на слова американского президента.