Более $1 млн за гендерную предвзятость: как суд присяжных наказал Google, — Bloomberg

По информации журналистов, в компании Google по-разному относятся к топ-менеджерам, несмотря на их профессиональный уровень и опыт. Основная причина, по мнению жюри присяжных, — гендерное неравенство.

В США жюри присяжных признало предвзятое отношение к одной из руководительниц компании Google из-за ее пола и постановило выплатить ей 1,1 миллиона долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Улка Роу, директор по разработке Google Cloud, подала против компании иск в суд Южного округа штата Нью-Йорк относительно дискриминации в оплате труда. Основная причина — компания платила мужчинам больше, чем женщинам, несмотря на имеющиеся факты меньшего опыта и профессионального уровня.

"Google недооценила Роу, когда она была нанята в 2017 году на должность технического директора по финансовым услугам в Google Cloud", — заявил адвокат Роу Грегори Кьярелло, партнер Outten & Golden LLP.

Кроме того, Google якобы также отомстила Роу, понизив ее в должности после того, как она пожаловалась на дискриминацию, пишет агентство.

В Google утверждали, что Роу имела те же возможности, что и ее коллеги-мужчины. А закон, по словам партнера юридической компании Paul Hastings LLP Кеннета Гейджа, не гарантирует равных результатов за оплату, только наличие равных возможностей.

"Она получила те же возможности и попала под те же критерии эффективности, что и ее (Роу. — Ред.) коллеги-мужчины, несмотря на доказательства Роу об обратном. Зарплата Роу зависит от результатов работы, и в некоторые годы она была ниже, чем у других директоров, а в другие годы была выше, чем у других директоров", — приводит агентство слова объяснения Кеннета Гейджа в первый день судебного заседания.

Однако это не повлияло на решение жюри присяжных, которые обсуждали дело в течение пяти часов.

"Дело слушали в течение недели. Жюри из восьми присяжных постановило, что компания Google должна Роу 150 тысяч долларов за "боль и страдания" из-за дискриминации и еще 1 миллион долларов в качестве компенсации", — отмечает Bloomberg, подчеркнув, что суд признал гендерную предвзятость Google.

Что случилось

Как отмечает издание, Улка Роу пришла на работу в компанию с 23-летним опытом работы в финансовой сфере, однако заняла должность только на работе так называемого восьмого уровня. Зарплата женщины составляла около 750 тысяч долларов в год.

Однако, по словам Роу, мужчины, которые пришли в компанию позже нее и имели незначительный опыт работы в этом секторе, были наняты на девятый уровень с зарплатой более 1 миллиона долларов в год.

Иски против Google

Иск Роу — это первое дело о дискриминации в оплате труда, возбужденное против Google после массовых забастовок в 2018 году, во время которых сотни сотрудников Google протестовали против того, как технологическая компания отреагировала на харассамент со стороны некоторых из своих топ-менеджеров.

14 сентября Google проиграл суд Европейской комиссии. Причиной спора между Google и Еврокомиссией стало использование операционной системы Android для подавления конкуренции. Суд согласился с тем, что Google наложил незаконные ограничения на производителей мобильных устройств Android и операторов мобильных сетей, чтобы укрепить господствующее положение своей поисковой системы. Компании присудили штраф в размере 4 миллиардов евро.

Кроме того, в США против Google подал иск генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта, который обвинил компанию в тайном отслеживании местонахождения пользователей без их ведома и согласия.

Напомним, Фокус писал, что от нового вируса для Google Chrome нет спасения — необходима лишь внимательность пользователей.

Кроме того, Фокус сообщал, что Google внедрил новую систему ключей доступа и отменяет пароли.