Латвия конфисковала 20 автомобилей у нетрезвых водителей и безвозмездно передаст Украине

Общая стоимость транспортных средств, которые отправят преимущественно для медицинских учреждений, составляет около 56 тыс. евро.

Латвия передаст Украине на безвозмездной основе два десятка автомобилей, конфискованных у нетрезвых водителей. Об этом сообщает LSM.

Предложение Министерства финансов страны поддержало правительство. В ведомстве подготовили документ, в котором указано, что машины отправят, в частности, медицинскому центру в Харькове, Полтавской 1-й городской больнице, военной городской администрации Херсона и другим организациям в Херсонской области и тому подобное.

Правительство 31 октября согласовало предоставление Украине еще 20 автомобилей, которые конфисковали у водителей за управление транспортом в нетрезвом состоянии. Общая стоимость транспортных средств составляет около 56 тыс. евро. Балтийская страна и в дальнейшем намерена реализовывать соответствующие инициативы.

В LSM отмечают, что в Латвии усилили ответственность за вождение автомобиля в состоянии сильного алкогольного опьянения (более 1,5 промилле алкоголя в крови). Соответствующие нормы действуют с конца 2022-го. В феврале 2023-го Сейм принял решение, что такие автомобили нужно безвозмездно передавать для помощи Украине.

Конфискация автомобилей на номерах РФ в Латвии

В Латвии, как стало известно в конце октября, начнут процесс конфискации автомобилей с российской регистрацией и их последующей передачи Украине. По данным латвийского парламента, автомобили на российских номерах смогут участвовать в дорожном движении на территории государства только транзитом на 24 часа.

Напомним, 24 сентября Латвия объявила намерения по строительству прочного заграждения на границе с Беларусью. Для технического оснащения границы правительство балтийского государства намерено предоставить сотни миллионов евро.