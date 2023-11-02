В Финляндии прошли обыски на острове российского олигарха Кесаева в Пуумале, — СМИ (карта)

Руководитель подразделения Управления судебных приставов Виртанен не уточнил, связана ли операция с санкциями против России.

Финские правоохранители 1 ноября провели обыски на острове, который принадлежит российскому миллиардеру Игорю Кесаеву, включенному в санкционные списки ЕС, сообщает Yle.

О деталях операции правоохранители не сообщают. Аки Виртанен, руководитель специального подразделения Управления судебных приставов, сообщил журналистам, что в Котасаари Пуумали был проведен обыск.

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"Во время обыска на месте судебный пристав ищет имущество, которое подлежит аресту и замораживанию, а также следственные материалы", — отметил правоохранитель. По словам Виртанена, судебный пристав обратился к полиции Восточной Финляндии за официальной помощью для решения этой задачи. Он не уточнил, связана ли операция с санкциями против России.

По словам Виртанена, во время такого обыска правоохранителей интересуют следственные материалы, в частности различные документы.

"В принципе все, что нужно судебному приставу для собственного решения, рассмотрения или оценки доказательств", — отметил правоохранитель.

Что известно об олигархе Кесаеве

Кесаев Игорь Альбертович — российский предприниматель, олигарх. Владелец и президент Группы компаний "Меркурий". По версии журнала Forbes, обладая личным состоянием $2,4 млрд, в 2016 году занял тридцать пятое место в списке двухсот богатейших бизнесменов РФ. Кесаев был внесен в список санкций ЕС против России в апреле прошлого года из-за его сделок против Украины.

По данным журналистов, Кесаев купил остров Котасаари, расположенный неподалеку глубоководного канала Саймы, в 2020 году. Он якобы имел связи с российской службой безопасности ФСБ и оружейной промышленностью.

Напомним, 30 октября сообщалось, что во Франции арестован российский олигарх Алексей Кузьмичев. Миллиардер, который владеет яхтами и недвижимостью во Франции, попал под санкции с начала войны в Украине. По информации журналистов, на его вилле в Сен-Тропе и в его доме в Париже прошли обыски, к которым были привлечены 60 правоохранителей, найдены пачки денег.