По данным Министерства финансов США, российские элиты пытались обойти американские и международные санкции с помощью виртуальной валюты через ключевых посредников.

Соединенные Штаты объявили о введении санкций в отношении гражданки Российской Федерации Екатерины Ждановой и заморозке ее средств на криптовалютных биржах. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов США.

По данным ведомства, россиянка использовала свои счета для оказания финансовой поддержки олигархам РФ и киберпреступникам, помогая им перемещать значительные суммы денег за пределы страны.

Санкции против Екатерины Ждановой соответствуют обязательствам G7 в борьбе с уклонением от санкций и закрытии возможных средств обхода, которые могли бы позволить российскому государству, его элитам, доверенным лицам и олигархам использовать криптовалюты для минимизации воздействия международных санкций.

"Через таких ключевых посредников, как Жданова, российские элиты, группы, занимающиеся рассылкой программ-вымогателей, и другие незаконные субъекты пытались обойти американские и международные санкции, в частности, с помощью виртуальной валюты", — заявил заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон.

Как сообщили в источнике, в марте прошлого года Екатерина Жданова оказала помощь российскому клиенту в утаивании источника своего состояния, с тем чтобы передать сумму более 2,3 миллиона долларов в Западную Европу через мошеннический инвестиционный счет и транзакцию на приобретение недвижимости с использованием обманных методов. В другом случае, она содействовала российскому олигарху в перемещении более 100 миллионов долларов в ОАЭ.

Напомним также, что 24 октября в Кремле заявили о готовности выдержать санкции еще 10 лет. Согласно мнению экспертов, санкции, налагаемые на Россию, подчеркивают единство между Соединенными Штатами и их союзниками, стоящее против агрессивного государства. В то время как пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков утверждает, что Москва не испытывает беспокойства относительно санкций.