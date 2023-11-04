После розыгрыша с российскими пранкерами: помощник Мелони ушел в отставку

По словам итальянского премьера, ответственность за ее разговор с российским комиком, выдававшего себя за африканского политика, взял на себя посол Франческо Тало.

Дипломатический советник премьер-министра Италии Джорджы Мелони подал в отставку после того, как глава итальянского правительства обсудила с российским комиком международную "усталость" от войны в Украине. Об этом пишет Sky News 3 октября.

"Этот вопрос не был решен должным образом, нам всем очень жаль, ответственность за это взял на себя посол (Франческо) Тало", — прокомментировала отставку своего советника Джорджа Мелони.

Журналисты сообщают, что в сентябре этого года российскому комику удалось поговорить с Мелони по телефону, выдавая себя за высокопоставленного чиновника Африканского союза.

В ходе упомянутого разговора премьер Италии заявила об усталости от войны в Украине в международном сообществе. Кроме того, Мелони упомянула о том, что у Рима мало поддержки со стороны других государств ЕС в борьбе с миграцией.

Розыгрыш Мелони: что известно

Напомним, 1 ноября российские пранкеры Вован и Лексус опубликовали запись телефонной беседы, предположительно, с итальянским премьер-министром Джорджей Мелони, которая во время беседы упомянула об "усталости" от войны в Украине.

Российский пранкер, выступивший в роли "африканского политика", также заявил, что контрнаступление Украины было неуспешным. В ответ на это Мелони сказала, что контрнаступление "идет не так, как они ожидали", и что "судьбу конфликта это не решило".

Ранее, 28 июля, Джорджа Мелони встретилась с президентом США Джо Байденом в Белом доме и заявила, что поддерживает Украину, так как защищает международное право. По ее словам, те, кто живут в мире, должны быть первыми сторонниками Украины.