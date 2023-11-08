В обход санкций: прокуратуру Литвы просят расследовать ввоз в РФ роскошных автомобилей

По словам журналистов, как минимум 130 легковых автомобилей из 477 перевезенных были зарегистрированы в России. Эксперты не исключают, что люксовый транспорт могли завезти через третьи страны.

Грузоперевозчик LTG Cargo, являющийся частью "Литовских железных дорог", обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой провести расследование в связи с предполагаемыми нарушениями санкций, связанными с экспортом роскошных автомобилей в страны-импортеры. Об этом сообщает издание "Новая газета. Балтия".

По результатам внутреннего расследования, установлено, что среди 477 перевезенных автомобилей для 9 клиентов, как минимум 130 легковых автомобилей были зарегистрированы в Российской Федерации или попали туда через посредничество третьих стран. Среди перевезенных автомобилей фигурировали такие известные марки, как Mercedes, Porsche Cayenne, Cadillac и другие.

Компания смогла выяснить, что в данной схеме участвовали четыре компании, а первые подозрительные случаи были выявлены уже в марте 2023 года. В компании считают, что автомобили, по документам предназначенные для доставки в Беларусь, Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Туркменистан и Грузию, фактически попадали в Российскую Федерацию. На основе этих данных, LTG Cargo обратилась в Генеральную прокуратуру страны с просьбой провести расследование.

Глава LTG Cargo Эгле Шиме отметила, что с 1 декабря этого года компания приостановит перевозить автомобили класса люкс стоимостью более 50 тысяч евро через территорию Литвы.

В Латвии, как стало известно в конце октября, начнут процесс конфискации автомобилей с российской регистрацией и их последующей передачи Украине. По данным латвийского парламента, автомобили на российских номерах смогут участвовать в дорожном движении на территории государства только транзитом на 24 часа.

Напомним, 24 сентября Латвия объявила намерения по строительству прочного заграждения на границе с Беларусью. Для технического оснащения границы правительство балтийского государства намерено предоставить сотни миллионов евро.