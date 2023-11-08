"Безответственные действия": Лавров обвинил Запад в мировом энергетическом кризисе

По мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, коллективный Запад оказывает давление на другие страны, которые экономически не готовы к переходу не зеленую энергетику.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Запад в провоцировании кризисов на мировом рынке нефти и газа из-за ускоренного перехода на зеленую энергетику и давления на другие страны, чтобы они последовали его примеру. Об этом сообщает агентство Reuters.

"На самом деле причинами негативных явлений в энергетическом секторе стали безответственные действия коллективного Запада, когда он решил навязать зеленый переход себе и другим странам, которые экономически просто не готовы к этому", – заявил Лавров.

По словам главы российского МИД, бойкотирование Западом российских энергоносителей в ответ на войну в Украине "нанесло серьезный удар по глобальной энергетической безопасности".

Лавров утверждает, что такие шаги стали причиной разрыва исторических цепочек поставок, формирующих себестоимость. Кроме того, возникли издержки при перераспределении мировых энергетических потоков, транзакциях и организации логистики.

По словам Лаврова, взрыв российского газопровода "Северный поток" в прошлом году лишил Европу дешевого газа и сделал ее зависимой от дорогого импорта из США. Министр добавил, что западные страны "совершили серьезную ошибку", отказавшись от российских энергоносителей.

В результате введения западных санкций на российские энергоносители, российский "Газпром" потерял большую часть своих европейских рынков и был вынужден увеличить продажи нефти по сниженным ценам в Китай и Индию.

Напомним, Лавров пожаловался на санкции и потребовал пустить его в Северную Македонию. В официальном письме российского главы МИД к коллеге из Скопье указано, что он не может присутствовать на заседании ОБСЕ из-за закрытого воздушного пространства. В прошлом году, когда встреча проходила в Польше, он так и не смог туда прилететь.

Ранее Фокус писал, что по словам Лаврова, НАТО "надорвется" контролировать всю планету. Глава российской дипломатии считает, что Североатлантический альянс запустил по всему миру "свои щупальца", однако всем навязывать свою гегемонию НАТО не сможет, так как "времена уже не те".